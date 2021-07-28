Інфляція – це надовго, – попереджають в МВФ

Інфляція може перейти з тимчасової стадії у постійну й знизиться лише у 2022 році, попереджають у Міжнародному валютному фонді. Тож, центробанкам можливо треба буде вжити превентивних заходів. Яка у світі ситуація з інфляцією та що впливає на ріст економіки, читайте далі.

Рівень інфляції у світі

У США індекс споживчих цін, котрий є найважливішим показником, що характеризує інфляційні процеси в економіці країни, виріс на 5,4% за останній рік. Варто зазначити, що це найшвидший приріст індексу за останні 13 років.

У Великій Британії темпи інфляції у червні з 2,1% підскочили до 2,5%, як повідомляє видання BBC. Такий показник є найвищим за останніх три роки та значно вищий за цільовий показник Банку Англії у 2%.

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Рівень інфляції в Україні

Голова НБУ Кирило Шевченко попередили, що інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року. Прогнозовано у вже у IV кварталі 2021 року вона почне сповільнюватись, завдяки надходженню нового врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії, впевнені у Нацбанку. Тож до 5% річних вона повернеться у другому півріччі 2022 року, прогнозує регулятор.

За результатами червня інфляція в Україні залишилась на травневому рівні й становила 9,5% у річному вимірі. Що стосується цін, то вони зросли на 6,4% з початку 2021 року, згідно з аналітикою Держстату.

Прогноз МВФ стосовно рівня інфляції

Нагадаємо, що через інфляційний тиск НБУ продовжив цикл підняття облікової ставки й підняв її до 8%, детальніше про це, читай в іншому нашому матеріалі

У МВФ прогнозують, що у 2022 році інфляція почне затухати й повернеться до свого доковідного рівня. Разом з тим у Фонді попереджають про існування ризику, щодо тимчасового зростання цін, яке стане більш довготривалим і центробанкам можливо треба буде вжити превентивних заходів.

Вищі ціни означають вищу ймовірність, що центробанкам доведеться відмовитися від своєї супер адаптивної монетарної політики. Наприклад, почати скорочувати ринкові стимули, включаючи купівлю активів, пояснюють у виданні CNBC.

Також раніше у МВФ зазначали, що додаткова фіскальна підтримка з боку США може ще більше посилити інфляційний тиск та призвести до стрибка цін раніше, ніж нині очікується.

Фактори стабільно високої інфляції

Головна економістка МВФ Гіта Гопінат у своєму блозі назвала деякі фактори, що можуть призвести до стабільно високої інфляції:

стійкіші розриви у ланцюгах поставок,

швидке зростання цін на нерухомість.

На високий рівень інфляції у 2022 році, для країн чия економіка розвивається, може суттєво вплинути подорожчання харчових продуктів та знецінення валюти.

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Рівень інфляції: прогноз голови Федерального резерву США

У липні голова Федерального резерву США Джером Пауелл заявляв, що ринок праці досі дуже далекий від того стану, при якому центробанк буде готовий скорочувати стимули. Також Пауелл додав, що інфляція ймовірно залишатиметься високою ще кілька місяців, а потім пом'якшиться.

Ріст світової економіки

МВФ в оновленому липневому звіті зберіг свій квітневий прогноз росту світового ВВП у 2021 році на рівні 6%, однак переглянув очікування зростання економіки у 2022 році. У Фонді прогнозують 4,9% проти 4,5%.

Збільшення на 0,5 відсоткових пунктирів зумовлено додатковою фіскальною підтримкою, які уряди, особливо США, почнуть надавати з 2021 року та кращими економічними показниками країн,

– йдеться у звіті МВФ.

Детальніше Як зростатиме економіка різних країн у 2021 році: оновлений прогноз МВФ

Як на ріст економіки впливає рівень вакцинації

Варто зазначити, що на прогноз росту економіки безпосередньо впливає рівень вакцинації. Згідно з даними Our World in Data, у світі наступна статистика вакцинованого населення від COVID-19:

13,81% від населення світу вже повністю вакциновані,

13,46% – щеплені частково.

Доступ до вакцин став роздільною лінією, яка поділила світ на два блоки. Перший, до якого входять майже всі розвинені економіки, може розраховувати на нормалізацію вже в кінці цього року. Другий зіткнеться з новими спалахами інфекцій та смертності,

– розповідають у МВФ.

Відсоток повністю вакцинованих у країнах з різною економікою

У США та Канаді відсоток повністю вакцинованих громадян перевищує 54%.

У ПА – 3,9%.

В Єгипті – 1,57%.

Така статистика яскраво демонструє помітний розрив між країнами з розвиненою економікою й тою, що лише розвивається.