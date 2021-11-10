Інфляція у США зростає: ціни оновили одинадцятирічний рекорд

За жовтень оптові ціни у США зросли на 8,6% у річному вимірі проти вересня. Це найвищий ріст цін за 11 років, згідно з даними Міністерства праці.

Рівень інфляції у США

Індекс цін виробників за місяць піднявся на 0,6%, вище ніж вересневий ріст у 0,5%, тож економіка країни все ще відчуває інфляційний тиск. Варто зазначити, що такий ріст інфляції у річному вимірі також відповідає прогнозам Dow Jones.

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Чому інфляція зростає

У ФРС прогнозують, що інфляція у США повернеться в цільовий діапазон у 2% у 2022 році.

У Федеральній резервній системі США (ФРС) вважають, що підвищення цін зумовлене в першу чергу тимчасовими факторами. Наприклад, розриви в ланцюжках поставок, пов’язані з пандемією.

Зазначимо, що у звіті ФРС визнала, що інфляційний тиск триває довше, ніж вважалося. Минулого тижня центробанк проголосував за скорочення темпів щомісячної купівлі активів.

Купівля облігацій

. Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Економісти Citigroup прогнозують, що ФРС доведеться прискорити заплановані темпи скорочення купівлі облігацій з 15 мільярдів доларів на місяць до 22,5 мільярдів доларів.

В такому разі програма кількісного пом’якшення буде повністю припинена до квітня 2022 року. Це дозволить ФРС почати підвищувати ставку, якщо інфляція все ще буде проблемою.

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Як зросли ціни у США

Ріст цін за місяць складає 0,4%, що трохи нижче за очікувані експертами 0,5%, але більш ніж 0,1% у вересні. Показники рахували не включаючи ціну на продукти харчування та енергоносії.

складає 0,4%, що трохи нижче за очікувані експертами 0,5%, але більш ніж 0,1% у вересні. Показники рахували не включаючи ціну на продукти харчування та енергоносії. У річному вимірі ціни зросли на 6,2%. Це найшвидший ріст цін з листопада 2010.

ціни зросли на 6,2%. Це найшвидший ріст цін з листопада 2010. Жовтневий індекс споживчих цін, який, як очікується, покаже зростання на 0,6% за місяць для всіх товарів, що приведе річний приріст цін до 5,9%.

Які категорії додали у ціні

Ціни на товари ростуть швидше, ніж на послуги: 1,2% та 0,2% відповідно. Ріст цін на товари відповідає за 60% збільшення індексу. Водночас ціни не будівельні роботи виросли на 6,6%. Третина росту індексу – це провина бензину, який подорожчав на 6,7%.

Рівень інфляції в Україні

У жовтні рівень інфляції в Україні сповільнився до 10,9% у річному вимірі проти 11% у вересні.

У НБУ прогнозують, що вона сповільниться до 9,6% у грудні 2021 року.

До цільового діапазону у 5% річних інфляція прогнозовано повернеться наприкінці 2022 року.

Відмітимо, що яловичина та телятина разом здешевшали на 10,3%.