Рівень інфляції у США
Індекс цін виробників за місяць піднявся на 0,6%, вище ніж вересневий ріст у 0,5%, тож економіка країни все ще відчуває інфляційний тиск. Варто зазначити, що такий ріст інфляції у річному вимірі також відповідає прогнозам Dow Jones.
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Чому інфляція зростає
У Федеральній резервній системі США (ФРС) вважають, що підвищення цін зумовлене в першу чергу тимчасовими факторами. Наприклад, розриви в ланцюжках поставок, пов’язані з пандемією.
Зазначимо, що у звіті ФРС визнала, що інфляційний тиск триває довше, ніж вважалося. Минулого тижня центробанк проголосував за скорочення темпів щомісячної купівлі активів.
Купівля облігацій
Економісти Citigroup прогнозують, що ФРС доведеться прискорити заплановані темпи скорочення купівлі облігацій з 15 мільярдів доларів на місяць до 22,5 мільярдів доларів.
В такому разі програма кількісного пом’якшення буде повністю припинена до квітня 2022 року. Це дозволить ФРС почати підвищувати ставку, якщо інфляція все ще буде проблемою.
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Як зросли ціни у США
- Ріст цін за місяць складає 0,4%, що трохи нижче за очікувані експертами 0,5%, але більш ніж 0,1% у вересні. Показники рахували не включаючи ціну на продукти харчування та енергоносії.
- У річному вимірі ціни зросли на 6,2%. Це найшвидший ріст цін з листопада 2010.
- Жовтневий індекс споживчих цін, який, як очікується, покаже зростання на 0,6% за місяць для всіх товарів, що приведе річний приріст цін до 5,9%.
Які категорії додали у ціні
Ціни на товари ростуть швидше, ніж на послуги: 1,2% та 0,2% відповідно. Ріст цін на товари відповідає за 60% збільшення індексу. Водночас ціни не будівельні роботи виросли на 6,6%. Третина росту індексу – це провина бензину, який подорожчав на 6,7%.
Рівень інфляції в Україні
- У жовтні рівень інфляції в Україні сповільнився до 10,9% у річному вимірі проти 11% у вересні.
- У НБУ прогнозують, що вона сповільниться до 9,6% у грудні 2021 року.
- До цільового діапазону у 5% річних інфляція прогнозовано повернеться наприкінці 2022 року.