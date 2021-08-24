Інфляція у США зростає, – економіст назвав чинники, які вплинуть на фінансову сферу України

Є багато чинників, які дуже впливатимуть на розвиток української економіки. Здебільшого мовиться про умови світового рівня.

Наприклад, інфляція у Сполучених Штатах Америки або протистояння держав. Про це в ефірі 24 каналу розповів економіст Тарас Козак.

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Що впливає на економіку України

Він пояснив, що першим чинником є велика інфляція у США і Європі, яка тільки зростає. Вона може досягнути позначку, якої не було з 1970 – 1980 років.

Це матиме вплив на вартість грошей у світі, зокрема в Україні. Відтак українська інфляція знову зростатиме і шкодитиме швидкому економічному розвитку,

– зауважив Козак.

За його словами, другим чинником є геополітика, зокрема коли США перестали бути світовим гегемоном. "США зі світового поліцейського перетворюються на одного із лідерів. На лідерські місця дуже стрімко вийшов Китай", – розповів економіст.

На думку політологів, протистояння між США і Китаєм може відбутись не на військовому, а лише на торговельно-економічному ґрунті.

Для США, як він відзначив, протистояння з Китаєм є найважливішою задачею. Відтак боротьба з Росією, підтримка України може відійти для держави на другий план.

Економіст назвав чинники, які вплинуть на фінансову сферу України: дивіться відео