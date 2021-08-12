Інфляція у США

Консенсус-прогноз припускав 5,3%, проте в місячному вираженні зростання склало 0,5%, що відповідає очікуванням. Темпи зростання знизилися з 0,9% в червні поточного року.

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Індекс споживчих цін (CPI)

Базовий індекс споживчих цін (CPI), що не включає ціни на харчові продукти та пальне, виріс:

на 0,3% в місячному вираженні (аналітики очікували, що зросте на 0,4%),

на 4,3% в річному (прогноз аналітиків – 4,3%).

Найбільше вплинули на ріст базового індексу споживчих цін ціни на житло та оренду, через що індекс виріс на 0,4%.

Продовольчий індекс

Що стосується цін на продовольчі продукти, то вони продовжили зростати у липні. Продовольчий індекс збільшився на 0,7% в липні після зростання на 0,8% в червні, повідомляє BLS.

Чому Федеральний резерв орієнтується на базову інфляцію у своїх прогнозах

Зверніть увагу, що у своїй монетарній політиці FED (Федеральна резервна система США) схильна орієнтуватися саме на базову інфляцію, попри те, що використовує дещо інший показник – PCE Price Core. Адже уповільнення темпів зростання базової інфляції дозволяє регулятору не поспішати з початком згортання монетарних стимулів, про який говорять урядовці останні тижні.

Базова інфляція у США по індексу споживчих цін рік до року

Рівень базової інфляції у США по CPI / Скриншот інфографіки BCS EXPRESS

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Рівень інфляцій: прогноз голови FED

У липні голова Федерального резерву США Джером Пауелл заявляв, що ринок праці досі дуже далекий від того стану, при якому центробанк буде готовий скорочувати стимули. Також Пауелл додав, що інфляція ймовірно залишатиметься високою ще кілька місяців, а потім пом'якшиться.