Інфляція шалено зросла у вересні: що подорожчало найбільше

8 жовтня 2021 , 16:05
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Джерело:

Державна служба статистики

У вересні 2021 року інфляція в Україні прискорилась на 0,8% у річному вимірі. Споживчі ціни за місяць зросли на 1,5%, згідно з даними Державної служби статистики.

Рівень інфляції у вересні 2021 року

Інфляція у вересні в Україні підскочила з 10,2% до 11%. Це найвищий трирічний максимум. Інфляція понад 11% була останній раз у травні 2018 року – 11,7%.

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НагадаємоУ НБУ очікують, що протягом вересня – жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10 – 11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

Що таке інфляція

Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Як зросли споживчі ціни 

  • Споживчі ціни в Україні у вересні 2021 року проти серпня зросли на 1,5%.
  • З початку 2021 року – на 7,5%.

Зміна цін в Україні протягом року / Інфографіка Держстату

Як змінились ціни на продукти у вересні

  • Загалом харчові продукти у країні подорожчали на 1,2%.
  • Найбільше подорожчали яйця – на 13,6%.
  • Суттєво подешевшали фрукти – на 3,4%, соняшникова олія — на 0,9%, цукор — на 0,1%.

Інші позиції, що також подорожчали у вересні:

  • алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,8%,
  • одяг та взуття – на 7,9%,
  • житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 0,5%,
  • предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,5%,
  • охорона здоров'я — на 0,4%,
  • зв'язок – на 0,6%,
  • освіта – на 13,2%.

Позиції, що подешевшали за вересень:

  • транспорт – на 0,1%,
  • на відпочинок та культура – на 0,6%.
Готельно-ресторанна сфера залишилась у вересні без змін.
Автор: Дар'я Вереньова