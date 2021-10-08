Рівень інфляції у вересні 2021 року
Інфляція у вересні в Україні підскочила з 10,2% до 11%. Це найвищий трирічний максимум. Інфляція понад 11% була останній раз у травні 2018 року – 11,7%.
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Що таке інфляціяІнфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.
Як зросли споживчі ціни
- Споживчі ціни в Україні у вересні 2021 року проти серпня зросли на 1,5%.
- З початку 2021 року – на 7,5%.
Зміна цін в Україні протягом року / Інфографіка Держстату
Як змінились ціни на продукти у вересні
- Загалом харчові продукти у країні подорожчали на 1,2%.
- Найбільше подорожчали яйця – на 13,6%.
- Суттєво подешевшали фрукти – на 3,4%, соняшникова олія — на 0,9%, цукор — на 0,1%.
Інші позиції, що також подорожчали у вересні:
- алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,8%,
- одяг та взуття – на 7,9%,
- житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 0,5%,
- предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,5%,
- охорона здоров'я — на 0,4%,
- зв'язок – на 0,6%,
- освіта – на 13,2%.
Позиції, що подешевшали за вересень:
- транспорт – на 0,1%,
- на відпочинок та культура – на 0,6%.