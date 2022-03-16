Інфляція в Росії перевищує 2% на тиждень і доганяє показники кризи 1998 року

З першого тижня вторгнення Росії в Україну інфляція в країні-агресорці нестримно зростає. Востаннє такі показники спостерігалися ще під час кризи у 1998 році.

Минулого тижня, 7 – 11 березня, інфляція сягнула 2,09%, а тижнем раніше – 2,22%. За останній тиждень різко зросли ціни майже на всі товари та послуги:

поїздки до Туреччини подорожчали на 28,4%;

цукор — на 12,8%;

телевізори — на 12,5%;

помідори — на 12,3%;

банани — на 11, 3%.

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Причини інфляції

Інфляція в Росії різко прискорилася на тлі падіння курсу рубля до історичного мінімуму. А також через збільшення попиту на широкий спектр товарів – від базових харчових продуктів до автомобілів. Росіяни очікують, що ціни зростуть ще вище, тому скуповують все більше. В результаті вони лише пришвидшують неминуче.

Попри все це Центробанк і далі планує завершити рік з інфляцією в 4%. Нагадаємо, що для стримання зростання цін центральний банк Росії підняв ключову ставку вдвічі – до 20%.

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