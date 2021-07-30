Інфляція прискориться: НБУ змінив прогноз до кінця 2021 року
30 липня 2021 , 12:44Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
Національний банк України підвищив прогноз росту інфляції у 2021 році з огляду на стрімке зростання цін. Однак, очікується, що до цілі у 5% вона повернеться, як і раніше, у другій половині 2022 року.
Рівень інфляції
Споживча інфляція у 2021 році складе 9,6% річних та повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року, вважають в НБУ. Нагадаємо, що у квітневому прогнозі регулятор очікував інфляцію на рівні 8%.
Важливо Інфляція – це надовго, – попереджають в МВФЗверніть увагу! Голова НБУ Кирило Шевченко попередив, що інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року, прогнозовано у вже у IV кварталі 2021 року.
Прискорення інфляції
Регулятор розповів, що свого піку інфляція в Україні досягне восени 2021 року. Це буде пов'язане з:
- через зростання високих світових цін,
- подальшого відновлення внутрішнього попиту,
- низької бази порівняння, після чого вона почне знижуватися.
Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%,
– йдеться в повідомлення НБУ.
Зниженню інфляції сприятиме:
- посилення монетарної політики,
- високі врожаї,
- корекція світових цін на сировинні товари,
- вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року.
Що таке інфляціяІнфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.
Інші прогнози НБУ
- У НБУ очікують, що ВВП зросте на 3,8% за підсумками 2021 року, а у 2022 – 2023 роках буде близьке до 4%.
- Рівень безробіття в середньому у 2021 році знизиться до 9,1%, а у 2022 році – наблизиться до 8,5%.
- Номінальна зарплата у 2021 році зросте на 18,8% та на 10,8% у 2022 році.
- Реальна зарплата – на 8,7% у 2021 році та на 3,9% у наступному році.