Інфляція прискориться: НБУ змінив прогноз до кінця 2021 року

Національний банк України підвищив прогноз росту інфляції у 2021 році з огляду на стрімке зростання цін. Однак, очікується, що до цілі у 5% вона повернеться, як і раніше, у другій половині 2022 року.

Рівень інфляції

Споживча інфляція у 2021 році складе 9,6% річних та повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року, вважають в НБУ. Нагадаємо, що у квітневому прогнозі регулятор очікував інфляцію на рівні 8%.

Важливо Інфляція – це надовго, – попереджають в МВФ

Прискорення інфляції

Голова НБУ Кирило Шевченко попередив, що інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10% , але сповільниться наприкінці 2021 року, прогнозовано у вже у IV кварталі 2021 року.

Регулятор розповів, що свого піку інфляція в Україні досягне восени 2021 року. Це буде пов'язане з:

через зростання високих світових цін,

подальшого відновлення внутрішнього попиту,

низької бази порівняння, після чого вона почне знижуватися.

Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%,

– йдеться в повідомлення НБУ.

Зниженню інфляції сприятиме:

посилення монетарної політики,

високі врожаї,

корекція світових цін на сировинні товари,

вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року.

Що таке інфляція Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ . Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Інші прогнози НБУ

У НБУ очікують, що ВВП зросте на 3,8% за підсумками 2021 року, а у 2022 – 2023 роках буде близьке до 4%.

зросте на 3,8% за підсумками 2021 року, а у 2022 – 2023 роках буде близьке до 4%. Рівень безробіття в середньому у 2021 році знизиться до 9,1%, а у 2022 році – наблизиться до 8,5%.

в середньому у 2021 році знизиться до 9,1%, а у 2022 році – наблизиться до 8,5%. Номінальна зарплата у 2021 році зросте на 18,8% та на 10,8% у 2022 році.

у 2021 році зросте на 18,8% та на 10,8% у 2022 році. Реальна зарплата – на 8,7% у 2021 році та на 3,9% у наступному році.