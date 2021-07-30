Рівень інфляції

Споживча інфляція у 2021 році складе 9,6% річних та повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року, вважають в НБУ. Нагадаємо, що у квітневому прогнозі регулятор очікував інфляцію на рівні 8%.

Важливо Інфляція – це надовго, – попереджають в МВФ

Зверніть увагу! Голова НБУ Кирило Шевченко попередив, що інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року, прогнозовано у вже у IV кварталі 2021 року.

Прискорення інфляції

Регулятор розповів, що свого піку інфляція в Україні досягне восени 2021 року. Це буде пов'язане з:

через зростання високих світових цін,

подальшого відновлення внутрішнього попиту,

низької бази порівняння, після чого вона почне знижуватися.

Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%,

– йдеться в повідомлення НБУ.

Зниженню інфляції сприятиме:

посилення монетарної політики,

високі врожаї,

корекція світових цін на сировинні товари,

вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року.

Нагадаємо, що через інфляційний тиск НБУ 22 липня 2021 року підвищив облікову ставку до 8%, детальніше про це, читайте в іншому матеріалі Економіки 24.

Що таке інфляція Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ . Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

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