Інфляція у жовтні

У листопаді інфляція сповільнилась до 10,3% проти 10,9% річних у жовтні. Нагадаємо, що у НБУ очікують, що до кінця 2021 року вона складатиме близько 10% річних.

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Також у НБУ зазначили, що рекордні цьогорічні врожаї та корекція світових цін сприятимуть сповільненню продовольчої інфляції. Навесні наступного року після завершення опалювального сезону також очікується зниження цін на газ у Європі.

Що так інфляція Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ . Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Як зросли споживчі ціни

Споживчі ціни в Україні у листопаді 2021 року проти жовтня зросли на 0,8%.

З початку 2021 року – на 9,4%.

Зміна цін в Україні протягом року / Інфографіка Держстату

Як змінились ціни у листопаді

На 7,8% подорожчали овочі.

На 5,8% – 0,9% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко та молочні продукти, хліб, яловичину, макаронні вироби, масло, цукор, рибу та продукти з риби, рис, яйця.

На 0,6% подорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби.

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Зверніть увагу, що на 7,6% – 0,5% подешевшали фрукти, м’ясо птиці, свинина, соняшникова олія.

Як змінились інші позиції

Категорія " одяг і взуття " подешевшала на 2,1%, зокрема взуття – на 2,3%, а одяг – на 2,1%.

" подешевшала на 2,1%, зокрема взуття – на 2,3%, а одяг – на 2,1%. Ціни на транспорт зросли на 1,2% в першу чергу внаслідок подорожчання палива та мастил на 2,9%, проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті – на 2,0% та 1,3% відповідно.

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