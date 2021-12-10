Інфляція у жовтні
У листопаді інфляція сповільнилась до 10,3% проти 10,9% річних у жовтні. Нагадаємо, що у НБУ очікують, що до кінця 2021 року вона складатиме близько 10% річних.
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Також у НБУ зазначили, що рекордні цьогорічні врожаї та корекція світових цін сприятимуть сповільненню продовольчої інфляції. Навесні наступного року після завершення опалювального сезону також очікується зниження цін на газ у Європі.
Що так інфляціяІнфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.
Як зросли споживчі ціни
- Споживчі ціни в Україні у листопаді 2021 року проти жовтня зросли на 0,8%.
- З початку 2021 року – на 9,4%.
Зміна цін в Україні протягом року / Інфографіка Держстату
Як змінились ціни у листопаді
- На 7,8% подорожчали овочі.
- На 5,8% – 0,9% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко та молочні продукти, хліб, яловичину, макаронні вироби, масло, цукор, рибу та продукти з риби, рис, яйця.
- На 0,6% подорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби.
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Як змінились інші позиції
- Категорія "одяг і взуття" подешевшала на 2,1%, зокрема взуття – на 2,3%, а одяг – на 2,1%.
- Ціни на транспорт зросли на 1,2% в першу чергу внаслідок подорожчання палива та мастил на 2,9%, проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті – на 2,0% та 1,3% відповідно.
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