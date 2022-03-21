Рівень інфляції буде спостерігатися протягом тривалого періоду. Про це повідомив заступник голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Луїс де Гіндос Хурадо.
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За його словами, до початку війни на 2022 рік ЄЦБ прогнозував зростання ВВП на рівні 4% і трохи менше на 2023 рік.
У наших останніх прогнозах, навіть у гіршому сценарії на цей рік, ми як і раніше припускаємо зростання більш ніж на 2% в єврозоні,
– зазначив він.
Також Хурадо підкреслив, що ніякої стагфляції очікувати не слід. Однак буде вища інфляція протягом більш тривалого періоду.
Що таке інфляціяІнфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.
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