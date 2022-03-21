Рівень інфляції буде спостерігатися протягом тривалого періоду. Про це повідомив заступник голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Луїс де Гіндос Хурадо.

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За його словами, до початку війни на 2022 рік ЄЦБ прогнозував зростання ВВП на рівні 4% і трохи менше на 2023 рік.

У наших останніх прогнозах, навіть у гіршому сценарії на цей рік, ми як і раніше припускаємо зростання більш ніж на 2% в єврозоні,

– зазначив він.

Також Хурадо підкреслив, що ніякої стагфляції очікувати не слід. Однак буде вища інфляція протягом більш тривалого періоду.

До слова. Також раніше аналітики ЄЦБ прогнозували на 2022 рік приріст ВВП у Єврозоні – на рівні 3,7%.

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

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