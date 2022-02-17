Рівень інфляції в Канаді

У річному вимірі рівень інфляції у січні склав 5,1%. Варто зауважити, що січневий показник є найвищим проти 5,5% річних, зафіксованих у вересні 1991 року. Рівень інфляції у країні вже 10 місяців поспіль перевищує цільовий діапазон центробанку Канади у 1 – 3% річних.

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Що прогнозували експерти

Аналітики, опитані Reuters, очікували, що інфляція в січні залишиться на рівні 4,8%. Керівник Банку Канади Тіфф Маклем заявив, що для подолання високої інфляції відсоткові ставки необхідно підвищити, і канадцям слід очікувати багаторазового підвищення.

На що зросли ціни

Витрати на житло у січні зросли у річному вимірі на 6,2% – це найшвидший темп з лютого 1990 року.

Ціни на продукти харчування зросли на 5,7%. Це відбулось внаслідок проблеми із ланцюгами поставок та несприятливі умови вирощування.

Ситуація з інфляцією у світі

В Україні у січні 2022 року рівень інфляції залишився на рівні 10% річних. НБУ очікує, що за результатами 2022 року рівень інфляції складе 7,5% річних, а у цільовому діапазоні у 5±1% вона опиниться лише у 2023 році. Також інфляційний тиск змусив регулятор різко підвищити облікову ставку з 9 до 10%.

у січні 2022 року рівень інфляції залишився на рівні 10% річних. НБУ очікує, що за результатами 2022 року рівень інфляції складе 7,5% річних, а у цільовому діапазоні у 5±1% вона опиниться лише у 2023 році. Також інфляційний тиск змусив регулятор різко підвищити облікову ставку з 9 до 10%. Інфляція в Єврозоні прискорилася до 5,1% річних у січні, коли очікувався її спад до 4,4%. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що високі ціни на енергоносію протягом цього року будуть підживлювати інфляцію. Зокрема мовиться про високі ціни на газ.

прискорилася до 5,1% річних у січні, коли очікувався її спад до 4,4%. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що високі ціни на енергоносію протягом цього року будуть підживлювати інфляцію. Зокрема мовиться про високі ціни на газ. У січня 2022 року інфляція у Великій Британії досягла 5,5% річних й залишилась на рівні 30-річного максимуму. Більше про причини росту інфляції у країни, читайте тут.

досягла 5,5% річних й залишилась на рівні 30-річного максимуму. Більше про причини росту інфляції у країни, читайте тут. У Туреччині рівень інфляції становив 48,7% річних. Це найвищий показник за два десятиліття.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

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