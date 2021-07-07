Якою буде інфляція та економічний ріст України у 2021 році: прогноз міністра економіки
Джерело:24 канал
Очільник Міністерства економіки Олексій Любченко, під час форуму "Україна 30. Міжнародна політика", розповів, що ріст економіки прогнозовано становитиме близько 4% у поточному році. Інфляція сягне 8%.
Економіка України у 2021 році
Пан Любченко розповів, що економіка України опинилась у новій системі координат, пов’язаних із глобальною пандемією COVID-19. Загалом, уряд прогнозує, що поточний та наступний рік – будуть періодом відновлювального зростання для економіки країни.
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Ми прогнозуємо близько 4% росту економіки, реальної економіки у цьому році. Інфляція залишиться у межах прогнозованих тенденцій – до 8%, буде збережено цінову та валютно-курсову стабільність,
– розповів Любченко.
Плани уряду до 2020 року
Стратегічна перспектива України до 2030 року – економіка, котра заснована на інноваціях та технологіях, адаптивна до потреб глобальних конкурентних викликів, підкреслив очільник Мінекономіки. На його думку, драйвером впродовж наступних років для України будуть інвестиції в фундаментальну науку та людський капітал.Нагадаємо! В НБУ прогнозують, що на кінець 2021 року інфляції становитиме 8%, а у першій половині 2022 року повернеться до цільового діапазону у 5±1%. Станом на травень інфляція пришвидшилась до 9,5% у річному вимірі. Попри це, регулятор вважає, що вона сповільнюватися вже у IV кварталі 2021 року та повернеться до цілі 5% у першому півріччі 2022 року.
Виступ очільник Мінекономіки Олексія Любченка під час форуму"Україна 30. Міжнародна політика"