Якою буде інфляція та економічний ріст України у 2021 році: прогноз міністра економіки

Очільник Міністерства економіки Олексій Любченко, під час форуму "Україна 30. Міжнародна політика", розповів, що ріст економіки прогнозовано становитиме близько 4% у поточному році. Інфляція сягне 8%.

Економіка України у 2021 році

Пан Любченко розповів, що економіка України опинилась у новій системі координат, пов’язаних із глобальною пандемією COVID-19. Загалом, уряд прогнозує, що поточний та наступний рік – будуть періодом відновлювального зростання для економіки країни.

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Ми прогнозуємо близько 4% росту економіки, реальної економіки у цьому році. Інфляція залишиться у межах прогнозованих тенденцій – до 8%, буде збережено цінову та валютно-курсову стабільність,

– розповів Любченко.

Плани уряду до 2020 року

Стратегічна перспектива України до 2030 року – економіка, котра заснована на інноваціях та технологіях, адаптивна до потреб глобальних конкурентних викликів, підкреслив очільник Мінекономіки. На його думку, драйвером впродовж наступних років для України будуть інвестиції в фундаментальну науку та людський капітал.

Виступ очільник Мінекономіки Олексія Любченка під час форуму"Україна 30. Міжнародна політика"