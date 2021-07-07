Економіка України у 2021 році
Пан Любченко розповів, що економіка України опинилась у новій системі координат, пов’язаних із глобальною пандемією COVID-19. Загалом, уряд прогнозує, що поточний та наступний рік – будуть періодом відновлювального зростання для економіки країни.
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Також держава збереже курсову та цінову стабільність у державі.
Ми розуміємо, що вже зараз стрімко відбувається формування нової глобальної "постковідної" світової економіки. Їй будуть властиві нові баланси сил, будуть сформовані нові центри економічного, цифрового та технологічного впливу,
– сказав Любченко.
Плани уряду до 2020 року
Стратегічна перспектива України до 2030 року – економіка, котра заснована на інноваціях та технологіях, адаптивна до потреб глобальних конкурентних викликів, підкреслив очільник Мінекономіки. На його думку, драйвером впродовж наступних років для України будуть інвестиції в фундаментальну науку та людський капітал.
Виступ очільник Мінекономіки Олексія Любченка під час форуму"Україна 30. Міжнародна політика"