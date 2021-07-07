Економіка України у 2021 році

Пан Любченко розповів, що економіка України опинилась у новій системі координат, пов’язаних із глобальною пандемією COVID-19. Загалом, уряд прогнозує, що поточний та наступний рік – будуть періодом відновлювального зростання для економіки країни.

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Також держава збереже курсову та цінову стабільність у державі.

Ми розуміємо, що вже зараз стрімко відбувається формування нової глобальної "постковідної" світової економіки. Їй будуть властиві нові баланси сил, будуть сформовані нові центри економічного, цифрового та технологічного впливу,

– сказав Любченко.

Плани уряду до 2020 року

Стратегічна перспектива України до 2030 року – економіка, котра заснована на інноваціях та технологіях, адаптивна до потреб глобальних конкурентних викликів, підкреслив очільник Мінекономіки. На його думку, драйвером впродовж наступних років для України будуть інвестиції в фундаментальну науку та людський капітал.

Нагадаємо! В НБУ прогнозують, що на кінець 2021 року інфляції становитиме 8%, а у першій половині 2022 року повернеться до цільового діапазону у 5±1%. Станом на травень інфляція пришвидшилась до 9,5% у річному вимірі. Попри це, регулятор вважає, що вона сповільнюватися вже у IV кварталі 2021 року та повернеться до цілі 5% у першому півріччі 2022 року.

Виступ очільник Мінекономіки Олексія Любченка під час форуму"Україна 30. Міжнародна політика"