У 1991 році, на думку фахівців, Україну вважали чи не найрозвиненішою. Про це в ефірі 24 каналу розповів економіст Тарас Козак.

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Економічна ситуація у 1990 – 2000 роки

За його словами, наша держава мала досить високий валовий внутрішній продукт. Але він був орієнтований не на українців, а на імперські амбіції Радянського Союзу.

Усі 1990-ті роки економіка стрімко падала. Зокрема падіння було і до 10% на рік. Заводи, які виробляли застарілі технології, потрохи почали відмирати.

Падіння закінчилось приблизно у 1990 – 2000 роках. З початку XXI століття українська економіка почала відростати. Тоді, як розповів економіст, запровадили національну валюту – гривню, яка в перші роки мала досить велику довіру до себе.

Також в Україну почали переказувати гроші іноземні інвестори. Вони вважали, що там можна робити великий бізнес і заробляти гроші.

Модель економіки зупиняла розруху, але заважала розвитку

В цей час, під час керування країною Леонідом Кучмою, склалась така модель економіки, яка десь допомогла зупинити розруху, а десь сильно заважала розвиватись далі.

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Перемога Віктор Ющенка відкрила можливості для українців. Гривня відносно долара почала посилюватись. Вона виросла до 4,5 гривні за долар.

В якому стані економіки України зараз

Наразі, як відзначив Козак, можна вважати, що макроекономічні показники перебувають в непоганому стані.

Ми бачимо, що інфляція є досить невисокою. Навіть 10% річних – це значно менше, ніж жахи у 1990-х роках,

– наголосив економіст.

Він зауважив, що наразі середня зарплата за пів року приблизно 525 доларів. "Ніколи ще в Україні не було такої високої зарплати в доларі. Щорічно середня зарплата зростає приблизно на 10 – 12% у реальному вимірі – більше, ніж інфляція", – додав експерт.

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