Інфляція у червні: як змінились ціни в Україні за місяць

У червні інфляція в Україні залишилась на травневому рівні й становила 9,5% у річному вимірі. Що стосується цін, то вони зросли на 6,4% з початку 2021 року.

Як змінились ціни у червні

Згідно з аналітикою Держстату, ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в червні знизилися на 0,1%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби навпаки підвищилися на 1%.

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Харчові продукти

Які продукти подешевшали у червні

Найбільше подешевшали яйця – на 16%. Однак, зауважте, що експерти вважають, що вартість яєць може суттєво зрости вже у серпні й десяток коштуватиме 40 гривень.

– на 16%. Однак, зауважте, що експерти вважають, що вартість яєць може суттєво зрости вже у серпні й десяток коштуватиме 40 гривень. На 2,8 – 0,4% знизились ціни на такі позиції, як: фрукти, овочі, молоко, сало, свинину.

Які продукти навпаки подорожчали у червні

На 3,4 – 0,4% подорожчали такі продукти, як: соняшникова олія, риба, продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.

Зверніть увагу, що у травні найбільше серед харчових продуктів зросла вартість фруктів, соняшникової олії, м'яса та м'ясних продуктів. Детальніше про інфляцію у травні, читайте у іншому нашому матеріалі

Ціни на алкоголь та тютюнові вироби підвищилися загалом на 1,0%, а саме:

на 1,2% зросла вартість тютюнових виробів у червні, проти травня;

на 0,7% – алкогольних напоїв.

Тарифи та вартість палива

Тарифи на комунальні послуги та ціни на газ й інші види палива зросли на 0,4%. У Держстаті таке зростання вартості комуналки пояснили підвищенням плати за утримання будинків та прибудинкових територій на 1,0%, а природного газу – на 0,7%.

Варто ознайомитись В уряді знову підняли граничні ціни на бензин і дизпаливо

Зауважте, що КМДА прогнозує збільшення тарифів на опалення та гарячу воду від 30 до 40% вже цієї осені не лише у Києві, але й по всій Україні. Тому, адміністрація звернулась з листом до уряду, де запропонували на період коливань ринкових цін на природний газ опрацювати можливість визначення газу видобутого АТ "Украгазвидобування" (що є частиною групи компаній "Нафтогаз України") природним газом соціального призначення. Оскільки, його собівартість становить не більше 4 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу.

Ціни на транспорт

Ціни на транспорт зросли на 1,0% перш за все, через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 5,3% та 2,4% відповідно, пояснили у Держстаті.

Графік зміни цін за рік: з червня 2020 року по червень 2021 року / Інфографіка Держстату