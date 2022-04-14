Інфляція споживчих цін у Британії підскочила до найвищого рівня за останні три десятиліття, посиливши тиск на прем’єр-міністра Бориса Джонсона та його міністра фінансів Ріші Сунака.

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Місячне зростання було найвищим за пору року з початку ведення записів Управління національної статистики в 1988 році.

За підвищенням стояло широке зростання цін, починаючи від автомобільного палива до продуктів харчування та меблів.

Британська інфляція за останній рік безпрецедентно зросла, як і в більшості інших розвинених країн, оскільки ціни на енергоносії підвищилися, а проблеми з ланцюгом поставок пандемії зберігалися.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого підштовхнуло ціни на енергоносії ще вище, і минулого місяця Управління з бюджетної відповідальності Великобританії прогнозувало, що інфляція досягне 40-річного максимуму в 8,7% у останньому кварталі 2022 року.

Фінансові ринки майже впевнені, що Банк Англії підвищить процентні ставки до 1% з 0,75% 5 травня, а потім підвищить їх до 2%-2,25% до кінця 2022 року, хоча багато економістів очікують, що це не буде настільки агресивним зростанням.

Банк Англії прогнозує, що економічне зростання різко сповільниться протягом цього року через зростання цін на життя.

Присутні ознаки подальшого інфляційного тиску, оскільки виробники підвищили ціни на 11,9% за 12 місяців (від березня до березня), що стало найбільшим стрибком з вересня 2008 року. Витрати виробників на сировину підскочили на 19,2% – це найбільше зростання, починаючи з 1997 року.