Зростання споживчих цін в Україні за підсумками березня 2021 року прискорилося в річному вимірі до 8,5%. Інфляція у березні зросла на 1,7%.

Інфляція у березні 2021 року

Зростання споживчих цін в Україні за підсумками березня 2021 року прискорилося в річному вимірі до 8,5% з 7,5% за підсумками лютого. Відносно інших місяців: на 6,1% – за підсумками січня і 5% – за підсумками грудня 2020 року.

До речі У світі ціни на продукти зросли найбільше з 2014 року

Як повідомила Державна служба статистики, інфляція збільшилася до 1,7%, тоді як в лютому вона становила 1%, в січні – 1,3%.

Уряд України прогнозує на цей рік інфляцію 7,3%, Нацбанк – 7%. При цьому НБУ вказував, що інфляція в першому кварталі 2021 року виявилася вищою за його очікування.

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін. Воно відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Як зросли ціни у березні

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше – на 9,7% подорожчала соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%.

На 4,8 – 1,0% зросли ціни на такі продукти:

цукор,

фрукти,

продукти переробки зернових,

рис,

хліб,

м’ясо та м’ясопродукти,

овочі,

масло,

кисломолочну продукцію,

сало,

рибу

продукти з риби.

Тим часом на 0,6% подешевшали яйця.

Одяг і взуття подорожчали на 12,7%, у т. ч. одяг – на 13,0%, взуття – на 12,3%.

Ціни на транспорт зросли на 1,8% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 5,7%, проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 4,4% та 1,6% відповідно.

Рівень інфляції і як подорожчали продукти у березні / Дані Держстату

Рівень інфляції в Україні: прогноз МВФ

Згідно з Всесвітнім економічним прогнозом (WEO), від МВФ середньорічна інфляція в Україні виглядає наступним чином:

у 2020 році знизилась до 2,7%,

у 2021 році прогнозовано збільшиться до 7,9%,

у 2022 році прогнозовано зменшиться до 6,8%.

Інфляція на кінець цього року складе 7,2%, а на кінець наступного – 6% в порівнянні з 5% в минулому.