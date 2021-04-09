Інфляція у березні зросла на 1,7%: олія подорожчала, а яйця – подешевшали
Зростання споживчих цін в Україні за підсумками березня 2021 року прискорилося в річному вимірі до 8,5%. Інфляція у березні зросла на 1,7%.
Джерело:Держстат
Інфляція у березні 2021 року
Зростання споживчих цін в Україні за підсумками березня 2021 року прискорилося в річному вимірі до 8,5% з 7,5% за підсумками лютого. Відносно інших місяців: на 6,1% – за підсумками січня і 5% – за підсумками грудня 2020 року.
До речі У світі ціни на продукти зросли найбільше з 2014 року
Як повідомила Державна служба статистики, інфляція збільшилася до 1,7%, тоді як в лютому вона становила 1%, в січні – 1,3%.
Уряд України прогнозує на цей рік інфляцію 7,3%, Нацбанк – 7%. При цьому НБУ вказував, що інфляція в першому кварталі 2021 року виявилася вищою за його очікування.
Що таке інфляціяІнфляція – це тривале зростання загального рівня цін. Воно відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці.
Як зросли ціни у березні
На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше – на 9,7% подорожчала соняшникова олія.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%.
На 4,8 – 1,0% зросли ціни на такі продукти:
- цукор,
- фрукти,
- продукти переробки зернових,
- рис,
- хліб,
- м’ясо та м’ясопродукти,
- овочі,
- масло,
- кисломолочну продукцію,
- сало,
- рибу
- продукти з риби.
Тим часом на 0,6% подешевшали яйця.
Одяг і взуття подорожчали на 12,7%, у т. ч. одяг – на 13,0%, взуття – на 12,3%.
Ціни на транспорт зросли на 1,8% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 5,7%, проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 4,4% та 1,6% відповідно.
Рівень інфляції і як подорожчали продукти у березні / Дані Держстату
Рівень інфляції в Україні: прогноз МВФ
Згідно з Всесвітнім економічним прогнозом (WEO), від МВФ середньорічна інфляція в Україні виглядає наступним чином:
- у 2020 році знизилась до 2,7%,
- у 2021 році прогнозовано збільшиться до 7,9%,
- у 2022 році прогнозовано зменшиться до 6,8%.
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