Ціни у 2021 стрімко зростуть: якою буде інфляція і чому це важливо

У 2020 році ціни виросли, але не так відчутно, як можуть зрости цьогоріч. Розповідаємо, що прогнозують для інфляції та що подорожчає найбільше.

Якою буде інфляція у 2021

У держбюджеті-2021 заклали інфляцію на рівні 7,3%.

До теми В Україні прискорилася інфляція: на скільки зросли ціни

МВФ у своєму щорічному жовтневому пронозі заявив, що інфляція в Україні цьогоріч складе 6%.

Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки ще у липні спрогнозували, що середньорічна інфляція у 2021 буде на рівні 6,8%.

Проте найважливішим є прогноз від Національного банку України, адже саме цей орган таргетує інфляцію, тобто застосовує різні інструменти, щоб її контролювати.

У січні цього року Нацбанк погіршив прогноз щодо рівня інфляції у 2021 році. Раніше очікували, що вона буде на рівні 6,5%, а тепер –7%.

У першій половині 2021 року інфляція прискориться, проте повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1% у першому півріччі 2022 року,

– зазначили у звіті НБУ.

Тож за різними прогнозами інфляція у 2021 році буде в межах 6-7%. Що це означає для українців розбиралася Економіка 24.

Які ціни виростуть у 2021

Продукти

У 2020 році були низькі врожаї сільськогосподарських культур. Через це ціни на деякі продукти будуть рости, вважають у Нацбанку.

Це почалося ще наприкінці минулого року. Зокрема олія соняшникова, яка протягом року зберігала свою ціну, у грудні подорожчала на 21,7%, а цукор – майже на 50% у порівнянні з груднем 2019. Фрукти також відчутно додали в ціні – 12%. Про це свідчать дані Держстату.

Низький урожай соняшнику та підвищення експортних цін зумовлювали подорожчання соняшникової олії. Відновилося зростання цін на цукор та борошно на тлі підвищення світових цін і гіршого врожаю цукрового буряку та пшениці,

– пояснили в НБУ.

Тож очікують, що у першому півріччі ціни на продукти будуть зростати. Проте у другому півріччі за умов хороших врожаїв, ціни стабілізуються.

Бензин

Ціни на світову нафту, які рекордно обвалилися навесні 2020 року, відновлюються і вже потягнули за собою підвищення цін на бензин.

За даними Нацбанку, за 2020 рік ціни на бензин впали на 10,5%, а цьогоріч можуть вирости на 13,2%. Що цікаво, через пандемію стрімко зросли продажі бензину на АЗС, оскільки люди пересідали на приватний транспорт замість громадського.

Ми вирішили подивитися, як ціни на український бензин А-95 реагують на зміни ціни нафти Brent. Для цього ми порахували у відсотках як змінювалася ціна у порівнянні з 1 січнем 2020 року.

Тоді ціна нафти Brent була 66,15 долара за барель. А бензин А-95 на українських АЗС коштував 27,21 гривні за літр. Видно, що після різкого падіння у березні, ціни на бензин в Україні почали падати аж через місяць – і то не сильно.

Найнижчі ціни спостерігалися у травні та червні, коли бензину вдалося скинути 20% у вартості відносно ціни 1 січня. Тепер, коли ціна нафти вертається до свого рівня, а запаси із дешевою нафтою в Україні закінчуються, бензин почав дорожчати.

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Тютюнові вироби

З 1 січня 2021 року вкотре зросли акцизи на тютюнові вироби, цього разу на 20%, що передбачили законом. У Нацбанку підрахували, що підвищення ставок акцизів призведе до подорожчання на 16 – 17% щороку.

Комунальні послуги

У 2020 році стрімко подорожчали тарифи на газ – на 56%, стали дорожчими водопостачання та водовідведення – на 18% та 16% відповідно.

А з 1 січня 2021 року одразу виросли ціни на електроенергію через скасування пільгового тарифу. Попри те, що держава втрутилася і зафіксувала тариф газ у лютому – березні, ціни можуть продовжити рости.

Відтак за січень 2021 року ціни змінилися так:

електроенергія – виросли на 36,6%;

каналізація – подорожчання на 17,3%;

водопостачання – на 10,9% дорожче;

гаряча вода та опалення коштує на 3,3% більше;

природний газ подешевшав на 6%.

Підвищення зарплат сприятиме інфляції

Мінімальні зарплати в Україні цьогоріч зросли на 20% до 6 тисяч гривень. Раніше опитані 24 каналом експерти попереджали, що таке різке підвищення лиш призведе до інфляції та інших проблем. Нацбанк у своєму звіті ці прогнози підтвердив.

Додатковим проінфляційним фактором буде підвищення мінімальної зарплати у січні та грудні 2021 року,

– йдеться у звіті.

Інфляція у 2020 неочікувано низька

Протягом 2020 року інфляція була на низькому рівні і почали рости лише восени, різко збільшившись у грудні 2020. І врешті, за оцінкою НБУ, інфляція досягла цілі в 5%.

В НБУ виділяють 2 основні фактори, які стримували інфляцію:

Падіння світових цін на енергоносії;

зниження попиту на непершочергові товари і послуги.

Водночас у грудні інфляція прискорилася через відновлення світової економіки та відповідно споживного попиту.

Що таке інфляція і чому вона важлива

Інфляція – це коли ціни ростуть, а купівельна спроможність населення падає. Насправді інфляція навіть є корисною, адже вона стимулює економічний розвиток, але важливо тримати її в розумних межах.

Нацбанк таргетує інфляцію на рівні 5%±1% (фактично 4-6%). Щоб контролювати інфляцію, НБУ змінює облікову ставку. Коли інфляція швидко зростає – облікову ставку піднімають. Коли інфляція на низькому рівні – є простір для зниження облікової ставки.

До теми Підвищення облікової ставки є неминучим: У НБУ пояснили, на скільки вона може зрости

У Нацбанку очікують, що цьогоріч доведеться підвищити облікову ставку (яка зараз на рекордно низькому рівні в 6%). А відтак варто очікувати, що подорожчають кредити та депозити.

Зазначимо, що у січні 2021 року НБУ залишив облікову ставку на рівні 6%. Наступний перегляд відбудеться у березні.