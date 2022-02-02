В Індії хочуть запустити власну цифрову валюту: коли чекати на е-рупію

Центральний банк Індії заявив, що планує випустити цифрову національну валюту у 2022 – 2023 роках. Чому це може стати поштовхом для економіки країни, читайте далі.

Навіщо Індії цифрова рупія

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман, під час представлення річного бюджету країни, зазначила, що запровадження цифрової валюти центробанком дасть неабиякий поштовх для цифрової економіки.

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Цифрова валюта також призведе до більш ефективної та дешевшої системи управління валютою,

– вважає Нірмала Сітхараман.

Однак попри анонс е-рупія очільниця Мінфіну не надала подробиць про те, як буде працювати цифрова рупія або як вона буде виглядати.

Технології які використають

У Мінфіні Індії зазначили що впровадження цифрової рупії буде розроблене ​​"з використанням блокчейну та інших технологій". Варто також зауважити, що Індія може стати однією з перших найбільших економік, яка запровадить цифрову валюту цифрового банку (CBDC), однак за умови, що буде дотримуватись наміченого курсу.

Що таке CBDC CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифрова форма фіатних грошей, які емітовані центробанком.

Які країни ще планують мати цифрову валюту

НБУ планує впровадити в Україні е-гривню, про це йдеться у Стратегії регулятора до 2025 року. Е-гривня буде фіатною валютою, яку українці зможуть обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1.

е-гривню, про це йдеться у Стратегії регулятора до 2025 року. Е-гривня буде фіатною валютою, яку українці зможуть обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1. Центробанк Канади теж допускає можливість випуску цифрової валюти. Регулятор вважає, що випустить CBDC за умови остаточного зниження інтересу громадян до використання готівки або в разі загрози монетарного суверенітету від альтернативної цифрової валюти.

теж допускає можливість випуску цифрової валюти. Регулятор вважає, що випустить CBDC за умови остаточного зниження інтересу громадян до використання готівки або в разі загрози монетарного суверенітету від альтернативної цифрової валюти. Швеція активно вивчає можливості створення власної цифрової валюти – е-крони. Раніше планували, що е-крона з'явиться у Швеції у 2018 році. Проте, зараз Riksbank заявляє, що їхній проєкт може тривати аж до 2026 року. Чи замінить е-крона готівку, розповідаємо тут.

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