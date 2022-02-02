Навіщо Індії цифрова рупія

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман, під час представлення річного бюджету країни, зазначила, що запровадження цифрової валюти центробанком дасть неабиякий поштовх для цифрової економіки.

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Цифрова валюта також призведе до більш ефективної та дешевшої системи управління валютою,

– вважає Нірмала Сітхараман.

Однак попри анонс е-рупія очільниця Мінфіну не надала подробиць про те, як буде працювати цифрова рупія або як вона буде виглядати.

Технології які використають

У Мінфіні Індії зазначили що впровадження цифрової рупії буде розроблене ​​"з використанням блокчейну та інших технологій". Варто також зауважити, що Індія може стати однією з перших найбільших економік, яка запровадить цифрову валюту цифрового банку (CBDC), однак за умови, що буде дотримуватись наміченого курсу.

Що таке CBDC CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифрова форма фіатних грошей, які емітовані центробанком.

Нагадаємо! Китайський центробанк був одним із перших, хто почав працювати над створення національної цифрової валюти. Програма запровадження цифрового юаня є частиною п'ятирічного плану економічного і соціального розвитку Китаю.

Які країни ще планують мати цифрову валюту

НБУ планує впровадити в Україні е-гривню, про це йдеться у Стратегії регулятора до 2025 року. Е-гривня буде фіатною валютою, яку українці зможуть обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1.

е-гривню, про це йдеться у Стратегії регулятора до 2025 року. Е-гривня буде фіатною валютою, яку українці зможуть обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1. Центробанк Канади теж допускає можливість випуску цифрової валюти. Регулятор вважає, що випустить CBDC за умови остаточного зниження інтересу громадян до використання готівки або в разі загрози монетарного суверенітету від альтернативної цифрової валюти.

теж допускає можливість випуску цифрової валюти. Регулятор вважає, що випустить CBDC за умови остаточного зниження інтересу громадян до використання готівки або в разі загрози монетарного суверенітету від альтернативної цифрової валюти. Швеція активно вивчає можливості створення власної цифрової валюти – е-крони. Раніше планували, що е-крона з'явиться у Швеції у 2018 році. Проте, зараз Riksbank заявляє, що їхній проєкт може тривати аж до 2026 року. Чи замінить е-крона готівку, розповідаємо тут.

Цікаво! Сальвадор став першої країною, що офіційно визнала біткойн платіжним засобом. Тепер такою криптовалютою можна розплатитися за товари та послуги нарівні з національною валютою, детальніше – читай в іншому матеріалі.

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