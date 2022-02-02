Навіщо Індії цифрова рупія
Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман, під час представлення річного бюджету країни, зазначила, що запровадження цифрової валюти центробанком дасть неабиякий поштовх для цифрової економіки.
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Цифрова валюта також призведе до більш ефективної та дешевшої системи управління валютою,
– вважає Нірмала Сітхараман.
Однак попри анонс е-рупія очільниця Мінфіну не надала подробиць про те, як буде працювати цифрова рупія або як вона буде виглядати.
Технології які використають
У Мінфіні Індії зазначили що впровадження цифрової рупії буде розроблене "з використанням блокчейну та інших технологій". Варто також зауважити, що Індія може стати однією з перших найбільших економік, яка запровадить цифрову валюту цифрового банку (CBDC), однак за умови, що буде дотримуватись наміченого курсу.
Що таке CBDCCBDC (Central Bank Digital Currency) – цифрова форма фіатних грошей, які емітовані центробанком.
Які країни ще планують мати цифрову валюту
- НБУ планує впровадити в Україні е-гривню, про це йдеться у Стратегії регулятора до 2025 року. Е-гривня буде фіатною валютою, яку українці зможуть обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1.
- Центробанк Канади теж допускає можливість випуску цифрової валюти. Регулятор вважає, що випустить CBDC за умови остаточного зниження інтересу громадян до використання готівки або в разі загрози монетарного суверенітету від альтернативної цифрової валюти.
- Швеція активно вивчає можливості створення власної цифрової валюти – е-крони. Раніше планували, що е-крона з'явиться у Швеції у 2018 році. Проте, зараз Riksbank заявляє, що їхній проєкт може тривати аж до 2026 року. Чи замінить е-крона готівку, розповідаємо тут.
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