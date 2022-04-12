Індія планує збільшити експорт до підсанкційної Росії на 2 мільярди доларів, – Bloomberg

Росія таки знайшла собі країну, яка їй постачатиме товари, імпорт яких припинився через санкції. Такою країною готова стати Індія.

Індія планує збільшити експорт на 2 мільярди доларів до Росії. Для цього адміністрація прем’єр-міністра Нарендри Моді веде переговори з Москвою щодо лібералізації доступу до ринку для кількох продуктів індійського виробництва.

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За словами людей, які залучені до цього процесу, Індія прагне експортувати продукцію, що до цього постачалися країнами, які ввели санкції проти Росії. Відтак їх постачання припинилося. У списку фармацевтична продукція, пластмаси, органічні та неорганічні хімікати, предмети домашнього вжитку, рис, напої, такі як чай і кава, молочні продукти та продукти великої рогатої худоби.

Аналіз торговельного департаменту показує, що Індія може легко збільшити експорт до Росії двадцятку найбільших необхідних імпортних товарів, серед яких морська продукція, текстиль та одяг, взуття, обладнання та електроніка

Окрім того, уряди двох країн працюють над пропозицією врегулювати торгівлю в рупіях і рублях і шукають способи збалансувати торгівлю.

Наразі експорт Індії до Росії становить 3 мільярди доларів. Загальна двостороння торгівля між двома країнами становила 11,8 мільярда доларів за перші 11 місяців, починаючи з квітня 2021 року.