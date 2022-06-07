Індія прагне подвоїти імпорт російської нафти після того, як низка компаній з Європи навпаки розривають контракти. Все тому, що для неї це економічно вигідно через знижки, які пропонує "Роснефть".
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В Індії працюють над новими контрактами
Державні нафтопереробні компанії Індії вже працюють над новими шестимісячними контрактами на поставки російської нафти в Індію. Деталі щодо обсягів і ціни все ще обговорюються з індійськими банками, які мають намір повністю профінансувати всі вантажі.
Важливо, що тепер індійські компанії напряму працюють з "Роснефть", оскільки провідні міжнародні трейдери, такі як Glencore Plc, припинятимуть свої операції з країною-агресоркою.
Росія у пошуках нових ринків
- Австралія, Канада та США першими повністю відмовилися від російської нафти через напад Росії на Україну.
- Велика Британія пообіцяла заборони імпорт до кінця року.
- ЄС в рамках шостого пакету санкцій наклав на Росію нафтове ембарго, яке скоротить імпорт з країни-агресорки на 92% до кінця 2022 року.
Як світ відмовляється від російської нафти / Інфографіка 24 каналу
Тож Росія звернулася до Китаю та Індії. У травні туди надійшла безпрецедентна кількість російської нафти. Згідно з даними Kpler, надходження російської нафти в Індію в травні становили 740 тисяч барелів на добу, у порівнянні з 284 тисячі барелів у квітні та 34 тисячі барелів роком раніше.
Що відбувається з цінами
В той час як Росія дешево збуває свою нафту Азії, ціни на марки Brent та WTI ростуть. З початку повномасштабної війни вони вже зросли приблизно на 20%.
- Нафта марки Brent торгується на рівні близькому до 120 доларів за барель, повідомляє Yahoo!Finance.
- Водночас вартість WTI сягає майже 119 доларів за барель.
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