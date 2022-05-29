Замінити європейський ринок дуже важко, зокрема й логістично. Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Росію не хочуть бачити на індійському ринку

За його словами, по-перше, на європейський ринок понад 40% іде нафтопроводами. Тому процес заміни буде нелегкий.

По-друге, ніхто росіян – ні Індія, ні Китай – з якимись обіймами не чекає,

– наголосив Харченко.

Адже, наприклад, Саудівська Аравія, яка наразі вільно та добре почуває на індійському ринку, зовсім не хоче там бачити російську нафту, тому шалено конкуруватиме з Росією за присутність.

"Це ринки, які давно розписані, про які всі знають, чиї вони. В цьому світі не буває порожнього місця. Ринок торгівлі нафтою – дуже конкурентний і дуже розписаний", – пояснив експерт.

Росіян виганятимуть всіма методами

Коли росіяни прийдуть на ті ринки, то їх почнуть виганяти звідти всіма можливими методами. Бахрейн чи Катар зовсім не хочуть скоротити свої виробництва, бо нібито росіянам більше немає, куди постачати нафту в Європу.

Зовсім ні. Росіян не очікує щастя чи розпростерті обійми зі сторони індійців, китайців чи індонезійців. Там буде страшенна конкуренція,

– зауважив Харченко.

Найкращого сценарію для Росії не відбудеться

Згідно із внутрішньою оцінкою росіян, з того обсягу, який тратять в Європі, вони максимум можуть замістити постачання 20 – 25% – це в найкращому для них сценарії.

"Я дуже сподіваюсь, що і Україна, і США, і Велика Британія, і багато інших країн докладуть великих дипломатичних зусиль, щоб цього найкращого сценарію не відбулося", – наголосив експерт.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі поки не мають згоди щодо 6-го пакета санкцій проти Росії, в якому зокрема мовиться про нафтове ембарго. Однак у ЗМІ поширюють інформацію, що посли ЄС вже сьогодні, 29 травня, можуть узгодити обмеження.

Варто переглянути – інтерв'ю з послом Матті Маасікасом про нафтове ембарго: дивіться відео