Індія готова купувати дешеву російську нафту

Індійські держкомпанії готуються купувати російську нафту на тлі відмови американських та європейських компаній купувати паливо Росії після початку війни в Україні. Раніше найбільшим постачальником нафти в Індії був Близький Схід.

Індійські держкомпанії купують російську нафту

Індійська держкомпанія Hindustan Petroleum Corp нещодавно купила 2 мільйони барелів російської нафти Urals з доставкою в червні. Urals купують й інші індійські нафтопереробники, мовиться про Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. і Bharat Petroleum Corp.

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Угода з "Роснєфтю"

Financial Times раніше повідомляло, що попит на російську нафту впав, оскільки нафтопереробні заводи, банки та судновласники уникали товарного ринку країни.

Індійська нафтова корпорація також має угоду з "Роснєфтю" на поставку у 2022 році двох мільйонів тонн, або 14,7 мільйона барелів. Угода була підписана ще до цинічного вторгнення Росії на територію України, а власником всіх цих корпорацій є держава Індія.

Імпорт нафти в Індію

На нафту з Росії у 2021 році припадало 2% загальних закупівель Індії з-за кордону, або близько 33 мільйонів барелів.

Близький Схід раніше був найбільшим постачальником до Індії, на нього припадало понад 60% імпорту.

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