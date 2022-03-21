Індійські держкомпанії купують російську нафту
Індійська держкомпанія Hindustan Petroleum Corp нещодавно купила 2 мільйони барелів російської нафти Urals з доставкою в червні. Urals купують й інші індійські нафтопереробники, мовиться про Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. і Bharat Petroleum Corp.
Що передувало Індія збирається купувати енергоносії Росії в обхід західних санкцій, – ЗМІ
Угода з "Роснєфтю"
Індійська нафтова корпорація також має угоду з "Роснєфтю" на поставку у 2022 році двох мільйонів тонн, або 14,7 мільйона барелів. Угода була підписана ще до цинічного вторгнення Росії на територію України, а власником всіх цих корпорацій є держава Індія.
Імпорт нафти в Індію
- На нафту з Росії у 2021 році припадало 2% загальних закупівель Індії з-за кордону, або близько 33 мільйонів барелів.
- Близький Схід раніше був найбільшим постачальником до Індії, на нього припадало понад 60% імпорту.
Заборона США на імпорт нафти з Росії: дивіться відео