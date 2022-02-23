Індексація військових пенсій з 1 березня: для кого зростуть виплати

Розмір пенсії УБД встановлюється індивідуально та складає 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1 934 гривні). Тож нині пенсія для учасника бойових дій становить 4 061 гривні. Проте зросте з 1 липня зросте до 4 257 гривні, а з 1 грудня – до 4 395 гривні.

Варто зауважити, що вище згаданий розмір пенсії є мінімальним. Тож якщо розмір пенсійних виплат УБД менший за ці показники, то в такому разі військовому встановлюються доплати до необхідного рівня — щомісячна державна адресна допомога до пенсії.

Надбавка до пенсії

Надбавка до пенсії УБД встановлюється додатково до основної пенсійної виплати у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Нині це майже 484 гривні, з 1 липня буде 507 гривень, а з 1 грудня – 523 гривні.

Достроковий вихід на пенсію

Учасник бойових дій (УБД) має право на дострокову пенсію, попри те, що в Україні поступово підвищується щороку пенсійний вік. Так за умови страхового стажу від 25 року, УБД можу вийти достроково на пенсію у 55 років. Жінка, за умови страхового стажу від 20 років – у 50 років.

Що таке страховий стаж Страховий стаж – це відрізок часу, коли працівник чи роботодавець за нього щомісячно вносив страховий внесок. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина сплатила до Пенсійного фонду.

Пенсія УБД періоду Другої Світової війни

Мінімальна пенсія для учасника бойових дій періоду Другої Світової війни від 85 років теж залежить від розміру прожиткового мінімуму. Він складає 650% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відтак у цьому році пенсія для таких осіб зростатиме ще двічі.

З 1 грудня 2021 року – 12 571 гривні.

З 1 липня 2022 року – 13 176 гривні.

З 1 грудня 2022 року – 13 504 гривні.

Надбавка до пенсії

Також учасники бойових дій, яким від 85 років мають право на надбавку до пенсії у вигляді соціальної допомоги. Вона складає 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Нині це 967 гривень, з 1 липня – 1 014 гривні, з 1 грудня – 1 047 гривні.

Також крім цього такий пенсіонер може розраховувати ще на щомісячну виплату у вигляді цільової грошової допомоги на прожиття, яка складає 40 гривень.

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності

Розмір мінімальної пенсії по інвалідності залежатиме від розміру прожиткового мінімуму та групи інвалідності. Також варто зауважити, що цьогоріч бюджетом-2022 передбачено ще два зростання прожиткового мінімуму – у липні та грудні, тож відповідно, що дані виплати теж зростуть. Нині прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність складає 1 934 гривні. Тож особам з інвалідністю передбачені такі виплати:

внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби: І групи – 120%, II групи – 110%, III групи – 105% (від прожиткового мінімуму);

з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи –110% гривні, II групи – 105%, III групи – 100% (від прожиткового мінімуму);

з числа старших солдатів, старших матросів, сержантського і старшинського складу строкової служби – 110% (від мінімальної пенсії передбаченої для осіб з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби);

з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони – 120% (від мінімальної пенсії передбаченої для осіб з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби);

з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції, Служби судової охорони – 130% (відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби).

Кому пенсії призначатимуть достроково: