Скільком українцям та на скільки підняли пенсії

Пенсії збільшили 313 тисячам українців.

Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.

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Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих і сплачених страхових внесків за 1 квартал 2021 року. Відповідно, в червні пенсіонери отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень і травень,

– розповів ПФУ у своєму повідомленні.

Як здійснювався перерахунок

Перерахунок ПФУ здійснив особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії минуло не менше, ніж 24 місяці й вони в цей час працювали.

Страховий стаж, набутий за цей період, врахований при обчисленні нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяців страхового стажу і мали більшу заробітну плату — пенсія обчислена з урахуванням збільшеної заробітної плати.

Зауважте, що перерахунок пенсій був здійснений державою автоматично, тому українцям нікуди звертатись не треба було.