Індексація пенсій: кому та на скільки перерахували виплати

Пенсійний фонд України повідомив, що провів перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Середній розмір підвищення склав майже 200 гривень.

Скільком українцям та на скільки підняли пенсії

Пенсії збільшили 313 тисячам українців.

Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.

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Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих і сплачених страхових внесків за 1 квартал 2021 року. Відповідно, в червні пенсіонери отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень і травень,

– розповів ПФУ у своєму повідомленні.

Як здійснювався перерахунок

Перерахунок ПФУ здійснив особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії минуло не менше, ніж 24 місяці й вони в цей час працювали.

Страховий стаж, набутий за цей період, врахований при обчисленні нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяців страхового стажу і мали більшу заробітну плату — пенсія обчислена з урахуванням збільшеної заробітної плати.

Зауважте, що перерахунок пенсій був здійснений державою автоматично, тому українцям нікуди звертатись не треба було.