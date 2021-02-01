Україна опинилася у списку країн, де громадяни є найменш щасливими. Чому так сталося і в чому секрет скандинавського щастя?

Джерело: 24 канал

Індекс щастя 2020

Індекс щастя в різних країнах визначають на основі 6 факторів:

ВВП на душу населення;

соціальна підтримка;

здорова тривалість життя;

свобода робити життєвий вибір;

щедрість;

корупція.

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Так, у 2020 році Україна посіла 123 позицію зі 153 можливих, опинившись між африканськими Намібією та Ліберією.

У першу десятку стабільно потрапили Фінляндія, Данія, Норвегія, Швеція та Ісландія. А протягом трьох років поспіль північні країни займали перші 3 позиції. В чому ж секрет цих країн та чому їх громадяни найщасливіші – в матеріалі Економіки 24.

Цікаво. Попри те, що розвиток економіки та матеріальне становище є одним із факторів, які впливають на щастя, північні країни ощасливили своїх громадян не грошима.

Міфи про північне щастя

Перш ніж говорити про те, що робить північні нації щасливими, варто розвінчати популярні міфи про те, що робить їх нещасними.

Похмура погода

Ночі взимку тут довгі, темні та холодні. А середня температура влітку коливається від 8 до 16 градусів за Цельсієм залежно від регіону. Погода є одним із факторів, який враховують при розрахунку індексу щастя. Проте це далеко не основний фактор, тому він не заважає північним народам бути найщасливішими.

Високий рівень суїцидів

Для багатьох парадоксальним є факт, що північні народи водночас найщасливіші та мають високий рівень самогубств. Та насправді це черговий міф, йдеться у доповіді "Індексу щастя 2020".

Північні країни мали один з найвищих рівнів самогубств ще у 1970 – 1980 роках. Відтоді він стрімко падав і зараз близький до середньоєвропейського рівня. І справді, за даними Global Burden of Disease, зібраними сайтом ourworldindata.com, рівень смертей через самогубство в Україні вищий, ніж у країнах північної Європи.

Гомогенність населення

Ще один популярний міф у пояснення щастя північних країн – у країнах є соціальна довіра, бо всі вони однієї нації, раси тощо. Проте, згідно з дослідженням італійського економіста Луки Станси у 2010 році, північні країни є досить гетерогенними. До прикладу, 19% населення Швеції народилося за межами країни.

Економіст пояснює, що саме економічна нерівність між етнічними групами, а не мовна чи культурна, спричиняє зниження рівня щастя у населення.

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Такий високий рівень щастя у північних країнах неможливо пояснити одним реченням. Насправді це комплекс різних факторів.

Соціальна держава

Північні країни відомі своїми широкими програмами соціальної підтримки населення. Проте суть не в тому скільки держава виділяє грошей на підтримку, а наскільки ефективно вона це робить. Бо ж Україна також витрачає значну частину бюджету на соціальні виплати, субсидії, безкоштовну медицину та освіту. Та попри все це українці – нещасливі.

Соціальна підтримка від держави важлива як для бідних, так і для забезпечених категорій населення. Кожному, будь-то звичайний працівник чи керівник компанії, важливо розуміти, що він має підтримку від держави у випадку звільнення, банкрутства фірми чи іншої ситуації.

Попри високі податки жителі північних країн щасливі, адже натомість вони отримують якісні освіту, медицини, а також сучасний транспорт. Норвегія, Фінляндія, Швеція та інші країни зуміли ефективно застосувати інструмент збору податків та розподілити їх серед усього населення.

Якість інституцій влади

Країни півночі славляться своїми демократичними цінностями та свободою, доказом чого є їхні лідерські позиції у відповідних рейтингах. Наприклад перші три позиції в Індексі демократії від The Economist Inteligence Unit посіли Норвегія, Ісландія та Швеція.

У цих країнах є вільний доступ до влади: йдеться про балотування, свободу висловлювання тощо. Водночас сама влада є ефективною, створюючи комфортні умови для життя, ведення бізнесу та водночас, не маючи місця для корупції.

Україна ж в Індексі демократії посіла аж 78 позицію у світі. Такий результат – через низьку політичну обізнаність та участь населення, а також неефективність уряду.

Економічна рівність

У північних країнах малий розрив між бідними та багатими. Більшість є представниками середнього класу. Численні дослідження показують, що соціальна та економічна рівність громадян є однією з причин для щастя. Про це йдеться у доповіді щодо індексу щастя.

Свобода

Те, наскільки державі вдається забезпечити умови, щоб громадяни могли робити цілком вільний вибір, прямо впливає на їх щастя. Під свободою мається на увазі:

Достатня кількість грошей, щоб задовільнити базові потреби;

Влада, яка не чинить тиску на громадян;

Цінності, які дозволяють людям самовиражатися та проявляти свою ідентичність.

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Соціальна довіра

Висока довіра до інших громадян та соціальна взаємодія прямо впливають на щастя. До прикладу, у 2014 році лише кожен четвертий українець погоджувався з тезою, що "людям можна довіряти". Тоді як в Норвегії так вважають майже 75% населення. Такі дані опублікував World Values Survey.

Тож для того, щоб українці ставали щасливішими мало піднімати зарплати чи знижувати тарифи. Важливо боротися з корупцією, забезпечувати справедливою та ефективною соціальною підтримкою та працювати над ефективністю державних інституцій.