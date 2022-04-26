Індекс долара виріс на 0,8% до 101,86. За минулий рік індекс зріс приблизно на 12%. Востаннє долар був міцнішим у березні 2020 року. Очікують, що незабаром долар може зміцнитися до 7-річного максимуму.

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Що таке індекс долара Це співвідношення американської валюти щодо кошика з 6 валют країн, які є основними торговельними партнерами США: євро, японської єни, фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони і швейцарського франка.

Чому долар росте

Очікують, що ФРС буде агресивно підвищувати процентну ставку, щоб приборкати інфляцію. А це своєю чергою збільшить вклади інвесторів в казначейські облігації США, адже дохідність за ними зросте.

Чому зростає інфляція

вторгнення Росії в Україну підняло ціни на сировину;

зростання випадків коронавірусу в Китаї спричинило проблеми з постачанням.

Ф'ючерсний ринок прогнозує, що ФРС підвищить свою основну процентну ставку до 2,77% до кінця 2022 року. На початку року прогнозували всього 0,8%.

Ще однією причиною зміцнення долара є те, що країна значно менше відчуває наслідки війни в Україні, ніж їх відчувають економіки країн Європи. Навпаки через турбулентність на фондових ринках інвестори обирають безпечніші цінні папери США і тим зміцнюють долар.

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