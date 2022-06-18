Індекс борщу: як змінились ціни в Україні за рік

За рік ціни на продукти в Україні для приготування борщу за традиційним рецептом зросли на близько 32%. Економіка 24 порахувала, що порція на чотирьох осіб нині обійдеться у 95,27 гривні.

Загалом зросли у ціні усі інгредієнти для приготування борщу, однак картопля навпаки подешевшала, згідно з даними Держстату.

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Як змінились ціни

Овочі

Основні овочі, котрі потрібні для приготування борщу буряк (400 грамів) та капуста (500 грамів) за рік подорожчали на понад 100%. Морква (150 грамів) також помітно додала у ціні.

Капуста подорожчала на 143%, була 1,37 гривні, стала – 3,34 гривні.

подорожчала на 143%, була 1,37 гривні, стала – 3,34 гривні. Буряк – на 117% й нині коштує 9,26 гривні проти ціни торік у 4,26 гривні.

– на 117% й нині коштує 9,26 гривні проти ціни торік у 4,26 гривні. Морква – на 35%, була 5,77 гривні, стала – 7,79 гривні

Зверніть увагу, що картопля за рік навпаки дещо подешевшала. Відтак 400 грамів вартуватимуть нині 4,82 гривні проти 5,98 гривні у травні торік. Нацбанк пояснив це розширенням пропозиції та залишками запасів торішніх урожаїв.

Незабаром овочі подешевшають

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону заявив, що овочі та фрукти незабаром можуть подешевшати. Оскільки наближається сезон збору урожаю. Разом з тим він зазначив, що це відбудеться лише, якщо вартість пального залишиться незмінною й не буде інших макровикликів.

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Інші інгредієнти

Свинина 52,82 гривні нині коштує 400 грамів, а ще рік тому ціна складала 48,25 гривні. Відтак ціна м'яса зросла за рік на 9%. Цікаво, що у травні цьогоріч яловичина на м'ясо свійської птиці навпаки подешевшало у місячному вимірі.

Середня ціна кілограма сметани жирністю 15% у травні коштувала 83,97 гривні, проти 67,88 гривні торік. Для порції на чотирьох осіб потрібно буде близько 100 грамів, які обійдуться нині у 8,40 гривні проти 6,78 гривні, згідно з Держстатом.

Якщо аналізувати ціну більш звичної пачки у 350 грамів, то вона коштуватиме 33,15 гривні проти 26,70 гривень. Але зауважте, що дані взяті не з Держстату, а з онлайн-магазину мережі Fozzy, що надав сайт "Мінфін", тож ціна за сто грамів різниться у межах гривні.



Як змінились ціни на борщовий набір / Інфографіка 24 каналу

Як рахували та аналізували ціни

Ми порівнювали середні ціни по Україні, що були у травні 2021 року проти травня цьогоріч. Також зауважте, що ціни вказані вище не за кілограм, а певну кількість грамів, котра потрібна для приготування порції на чотирьох осіб.

Чому ціни зросли

У травні рівень інфляції пришвидшився до 18% річних проти 16,4% річних у квітні. У травні торік рівень інфляції складав 9,5% річник. В НБУ зазначили, що на пришвидшення інфляції у попередньому місяці вплинули загальносвітові тенденції (ціни на енергоресурси) та внутрішні чинники, котрі пов’язані із війною.

Це порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання їх виробничих витрат, а також підвищений попит населення на окремі товари та послуги на тлі недостатньої пропозиції,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Голова НБУ Кирило Шевченко також підкреслив, що найближчими місяцями тренд на прискорення інфляції зберігатиметься, попри поступове відновлення виробництва.

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