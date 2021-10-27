Як змінились ціни за рік

Загалом зросли у ціні усі інгредієнти для приготування борщу, однак найбільше подорожчали такі категорії:

  • буряк додав у вартості 62,43% й нині коштує 8,17 гривні проти ціни торік у 5,03 гривні;
  • морква+35,01%, була 5,77 гривні, стала – 7,79 гривні;
  • капуста+34,87%, була 5,19 гривні, стала – 7 гривні.

До теми Знову подорожчання: в Україні зросли ціни на продукти

Які продукти подешевшали за рік

  • Картопля подешевшала на 8,05%. У жовтні торік ціна була на рівні 8,2 гривні, а цього року – 7,54 гривні.
  • Сметанана 8,04%. Коштувала 28,49 гривні, а нині – 26,2 гривні.

Індекс борщу: як змінились ціни в Україні за рік

Індекс борщу / Інфографіка BRDO

Ріст інфляції в Україні

  • У вересні 2021 року інфляція в Україні підскочила з 10,2% до 11% у річному вимірі. Це найвищий трирічний максимум. Інфляція понад 11% була останній раз у травні 2018 року – 11,7%.
  • Споживчі ціни у вересні зросли на 1,5%, а від початку року на 7,5%, згідно з даними Держстату.