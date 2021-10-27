Індекс борщу: як змінились ціни в Україні за рік

Як змінились ціни за рік
Загалом зросли у ціні усі інгредієнти для приготування борщу, однак найбільше подорожчали такі категорії:
- буряк додав у вартості 62,43% й нині коштує 8,17 гривні проти ціни торік у 5,03 гривні;
- морква – +35,01%, була 5,77 гривні, стала – 7,79 гривні;
- капуста — +34,87%, була 5,19 гривні, стала – 7 гривні.
До теми Знову подорожчання: в Україні зросли ціни на продукти
Які продукти подешевшали за рік
- Картопля подешевшала на 8,05%. У жовтні торік ціна була на рівні 8,2 гривні, а цього року – 7,54 гривні.
- Сметана – на 8,04%. Коштувала 28,49 гривні, а нині – 26,2 гривні.
Індекс борщу / Інфографіка BRDO
Ріст інфляції в Україні
- У вересні 2021 року інфляція в Україні підскочила з 10,2% до 11% у річному вимірі. Це найвищий трирічний максимум. Інфляція понад 11% була останній раз у травні 2018 року – 11,7%.
- Споживчі ціни у вересні зросли на 1,5%, а від початку року на 7,5%, згідно з даними Держстату.