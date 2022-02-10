Які інгредієнти найбільше подорожчали

За рік усі інгредієнти для приготування борщу, за традиційним рецептом, змінились у ціні. Деякі зросли лише на близько 5%, як от картопля, разом з тим капуста здорожчала на більш як 284%.

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Як змінились ціни за рік

Капуста зросла на 284,4% й нині за 500 грамів доведеться сплатити 20,95 гривні проти 5,45 гривні раніше.

зросла на 284,4% й нині за 500 грамів доведеться сплатити проти 5,45 гривні раніше. Морква – на 131,38%, 150 грамів коштувало 7,01 гривню, а нині – більш як 16 гривень .

– на 131,38%, 150 грамів коштувало 7,01 гривню, а нині – . Буряк – на 121,72%, 400 грамів раніше можна було купити за 7,69, а тепер доведеться віддати 17,05 гривень .

– на 121,72%, 400 грамів раніше можна було купити за 7,69, а тепер доведеться віддати . Свинина – на 12,03%. Варто зазначити, що ціна 400 грамів м'яса здорожчала лише на 12,49 гривні, була на рівні 103,79 гривні, а нині вартує 116,28 гривні .

– на 12,03%. Варто зазначити, що ціна 400 грамів м'яса здорожчала лише на 12,49 гривні, була на рівні 103,79 гривні, а нині вартує . Сметана – на 8,78%, 100 грамів раніше коштували 26,2 гривні, а тепер – 28,5 гривень .

– на 8,78%, 100 грамів раніше коштували 26,2 гривні, а тепер – . Картопля здорожчала найменше, лише на 5,05% й нині за 500 грамів доведеться віддати 12,27 гривні проти 11,68 гривні у лютому торік.

За який період аналізували ціни: ціни у BRDO порівнювали ціни у лютому 2021 року проти лютого цьогоріч.

Як змінилась у ціні загалом порція борщу за рік

У лютому 2021 року на порцію для чотирьох осіб потрібно було б витратити 62,06 гривень. Тепер, станом на лютий цього річ, вона вартує 80,92 гривні. Тож за рік ціна на українську традиційну страву злетіла на 30,38%.

Цікавий факт! У 2021 році українська національна страва борщ потрапила до рейтингу кращих супів за версією CNN.

Індекс борщу / Інфографіка BRDO

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