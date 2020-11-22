Україна піднялася в рейтингу благополуччя Legatum у 2020 році, але все ще пасе задніх у Європі. Чому Україна низько у рейтингу та в чому секрет північних країн, які стали лідерами?

У 2020 році Україна покращила свою позицію у світовому рейтингу благополуччя від Legatum Institute на 4 позиції, опинившись на 92 місці, між Гаяною та Ель Сальвадором. Загалом у рейтингу 167 країн. Україна виявилася найменш благополучною у своєму регіоні. Детальніше дивіться на інтерактивній карті від 24 каналу.

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Чому Україна має низький рейтинг

Щоб зрозуміти низьку позицію України, розберемо на основі чого складався рейтинг. Оснований він на 12 показниках.

Безпека

За цим критерієм визначають як війна, конфлікт, терор та злочини дестабілізували безпеку людей в короткочасному та тривалому вимірі. Саме цей критерій найбільше потягнув Україну донизу. І не дивно, адже триває російсько-українська війна на Сході України. За цим критерієм Україна на 144 позиції. Швейцарія, яка відома своїм нейтралітетом, посіла перше місце як найбезпечніша. А от найнебезпечнішими країнами цього року вважають Сирію, Афганістан та Південний Судан.

Особиста свобода

Критерій вимірює прогрес до основних законних прав, свобод особи та соціальної толерантності. За ним Україна посіла 85 позицію у світі, що є доволі посереднім результатом. Мешканці Норвегії найбільше насолоджуються особистою свободою, а от для сирійців це поки що лиш мрія.

Управління державою

Вимірює контроль та обмеження влади, а також чи діє вона ефективно та без корупції. За цим показником Україна на 73 позиції. Проблему корупції в Україні обговорюють навіть на міжнародному рівні, зокрема в МВФ. Останні рішення Конституційного Суду щодо скасування е-декларацій та інших реформ стривожили МВФ, як повідомляє Укрінформ. В організації нагадали, що боротьба з корупцією є ключовою для співпраці.



У фінському уряді більшість – жінки

Перше місце за критерієм управління державою посіла Фінляндія, останнє – Венесуела, якою нелегітимно керує Ніколас Мадуро.

Соціальний капітал

За цим критерієм виміряли міцність особистих та соціальних відносин, інституційну довіру, соціальні норми та громадянську участь у країні. Це ще один критерій, який потягнув Україну донизу, адже ми посіли 147 місце зі 167.

Міжнародний досвід вказує на те, що наявність соціального капіталу сприяє єдності й цілісності громадянського суспільства, його ж відсутність, як правило, стає причиною знищення демократії та спричиняє негативні соціальні явища,

– пише Тетяна Руда, кандидатка економічних наук.

Данія посідає перше місце зі своїми міцними інститутами громадськості, а останнє місце займає Афганістан.

Інвестиційне середовище

Критерій показує ступінь належного захисту інвестицій та їх доступності. Попри створення інвестиційних нянь та інших заходів Україна залишається непривабливою для інвесторів. І це нам дорого коштує: адже чим більші ризики, тим доводиться платити вищі відсотки інвесторам.

Крім того, для українців існує значно менше інвестиційних інструментів, ніж для громадян США чи ЄС, які без проблем можуть вкластися в акції Tesla, індекси чи інші активи. Все це відкотило Україну на 119 позицію у світі. Першість незмінно зберігається за Сінгапуром. Останнє місце посіла Ангола.

Умови для бізнесу

Критерій відображає наскільки законодавство країни дозволяє створювати бізнес, конкурувати на ринку та розширюватися. За цим критеріям Україна посіла 74 місце. У легкості ведення бізнесу лідирує Гонконг, а найважче вести власну справу виявилося у Венесуелі.

Доступ до ринків та інфраструктура

Цим критерієм виміряли наскільки інфраструктура є сприятливою для торгівлі на ринках товарів та послуг. Україна зайняла 69 позицію, опинившись трохи вище середини у списку між лідером Сінгапуром та аутсайдером Центральною Африканською Республікою.

"Якість" економіки

Критерій визначає наскільки добре економіка забезпечена стабільним генеруванням багатства та має повну зайнятістю населення. За цим критерієм Україна посіла 91 сходинку. Як показали численні кризи в історії України, економіка не здатна ефективно реагувати на них. Рівень безробіття теж доволі високий – 9,9% у другому кварталі за даними Держстату. Швейцарія у рейтингу посіла перше місце у рейтингу, а Ємен – останнє.

Житлові умови

Йдеться про якість життя, включаючи матеріальні ресурси, житло, основні послуги та можливості зв'язку. За цим критерієм Україна посіла 69 місце у світі. Цікаво, що в Україні один з найвищих показників частки населення з власним житлом – 83%. Але якщо заглибитися в статистику, то більшість своє житло отримали у спадок, а площа на одну людину – мала.

Найкращі житлові умови в данців, а найгірші в жителів Центральної Африканської Республіки.

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Охорона здоров’я

Критерій визначає наскільки люди здорові та мають доступ до необхідних послуг для підтримання міцного здоров'я, а також рівень смертності та ефективність системи охорони здоров’я. Україна посіла 115 позицію, ще один критерій який потягнув донизу.

По законодавству в Україні безплатна медицина, але насправді доступ до неї обмежений як фінансово, так і географічно. Пандемія коронавірусу зайвий раз показала всі недоліки медичної системи. Тоді як держоргани заявляють про безплатне лікування від коронавірусу, люди розповідають інше. Тривалість життя в Україні за даними Світового банку – понад 72 роки, що нижче у порівнянні з країнами в Європі.



Лікарня в Сінгапурі / global.abb

Найкращою медицина виявилася у Сінгапурі. До речі, вона там не безплатна – це суміш державних субсидій, обов'язкових заощаджень, національного медичного страхування тощо. Найгірша медицина у Чаді.

Освіта

Критерій відображає результати та якість на чотирьох стадіях освіти (дошкільна, початкова, середня та вища освіти), а також навички дорослого населення. Україна може частково пишатися, адже посіла 38 позицію у світі, що підняло наш загальний рейтинг. До Сінгапуру, який посів перше місце, Україні ще далеко, але широкий доступ до освіти та значна частка населення з вищою освітою, вирізняє українців. Останнє місце в рейтингу посів Південний Судан.

Природнє середовище

Критерій вимірює аспекти фізичного середовища, що мають прямий вплив на людей у їх повсякденному житті, та зміни, які можуть вплинути на процвітання майбутніх поколінь. За цим критерієм Україна опинилася у половині гірших – на 110 позиції. Перше місце – за Швецією, останнє – за Пакистаном.

Що варто знати про Індекс благополуччя Legatum Рейтинг Legatum Prosperity Index публікується з 2003 року. Для цього використовують майже 300 індикаторів, які об'єднані в 12 загальних категорій за трьома розділами: суспільство, економіка та якість життя. Інформацію, на основі якої складають рейтинг, беруть з відкритих даних.

В чому секрет північних країн

Існує теорія, що північні країни стали успішніші за південні через свій клімат. Несприятливі погодні умови сприяли прогресу, щоб вижити, а в теплих умовах не потрібно було докладати так багато зусиль. Хоч це всього і теорія, північні країни і справді постійно потрапляють на перші місця різних рейтингів, на приклад рейтингу щастя.

У рейтингу Legatum Prosperity Index перші місця у світі зайняли європейські Данія та Норвегія. У першій п’ятірці також опинилися Швеція та Фінляндія. Серед країн Північної Америки перше місце посіла Канада. Нова Зеландія також увійшла в десятку найкращих.

Джон Міклетвейт та Едріан Вулдрідж із The Economist назвали північні країни "місцем, де твориться майбутнє"? То в чому ж секрет північних країни, чому вони успішніші за інші? Це питання дослідила у своїй книзі "Північна теорія всього: У пошуках кращого життя" Ану Партанен. 24 канал ознайомився з текстом і публікує найцікавіше.

Після фінансової кризи 1990-х років північні країни почали реформувати свої владні структури та впроваджувати дещо інший капіталізм. Державні витрати та податки скоротилися, а інвестиції зросли.

Крім того, вони створили нові системи для сприяння бізнесу. Наприклад, Данія сьогодні відома своєю системою "гнучкої безпеки", призначеною для того, щоб допомогти компаніям адаптуватися до швидко мінливої ​​світової економіки. Система дозволяє роботодавцям легко звільняти працівників, але вона також гарантує людям, яких звільнили, пристойний пакет пільг на термін до двох років, а також допомагає знайти нову роботу.

Швеція також відома особливою економічною моделлю. Шведський уряд підтримує суворий профіцит бюджету – щонайменше 1% – протягом економічного циклу та встановлює обмеження на витрати уряду протягом певного року. Модель гнучка і дозволяє збільшити витрати під час економічного спаду, але правила суворі: втрачене потрібно компенсувати під час наступного росту економіки.

Важливо Податки у 2021: чи доведеться українцям платити більше

На відміну від США, багато північних країн використовують податки, щоб забезпечувати громадян медициною, освітою, пенсіями тощо. У США діє страхова медицина та приватні пенсійні фонди, тож здавалося їхні витрати з бюджету на ці сфери мали б бути меншими у співвідношення до ВВП, але це не так. Північні країни (Фінляндія, Данія та Норвегія), маючи якісні освітні та медичні послуги, витрачають менше коштів, ніж США чи інші розвинені держави.

Підсумовуючи, авторка стверджує, що успіх північних країн – у переосмисленні ролі уряду, в тому, що вони створили уряд двадцять першого століття, чого не змогли зробити США та низка інших сильних країн.