Індекс Біг Мака: чому долар в Україні повинен коштувати трохи більше ніж 11 гривень

Згідно з індексом Біг Мака, котрий проводять з 1986 року, курс долар в Україні повинен коштувати 11,5 гривень. Тобто він недооцінений на більш як 57%.

Біг Мак в Україні коштує 65 гривень, а в США 5,65 долара за бургер. Згідно з індексом Біг Мака долар повинен торгуватись за ціною 11,5 гривень.

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Як вираховували індекс

Видання The Economist дізнається вартість бургеру Біг-Мік із мережі фаст-фуду "МакДоналдс" у США, а потім порівнює її з вартістю бургера у всіх країнах світе, де представлена мережа. Вперше подібне дослідження вирішили провести у 1986 році.

Щоб вирахувати рейтинг Біг Мак, аналітики брали за основу розрахунків ціну звичайної канапки. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак – це своєрідний аналог продуктового кошика, оскільки в ньому є хліб, м'ясо, та овочі. Тобто, головні складові більшості людей.

Недооцінена гривня Різниця між курсом у 11,5 гривні за долар та фактичним обмінним курсом, у 27,22 гривні за долар, який наводить видання The Economist, зображає що українська гривня недооцінена на 57,7%. Рівень недооцінення гривні згідно з рейтингом Біг Мак / Інфографіка The Economist

Нижче України в рейтингу недооціненості національних валют знаходяться такі країни, як:

Малайзія – 58,1%;

Індонезія – 58,5;

Туреччина – 58,7;

Азербайджан – 58,9;

Південна Африка – 59,6%;

Росія – 59,9%;

Ліван – 70,2%.

Валюта яких країн найбільш переоцінена

Згідно з індексом Біг Мак, на думку видання The Economist, валюта чотирьох країн виявилась переоціненою:

венесуельський болівар повинен коштувати на 47,7% дешевше,

швейцарський франк – на 24,7%,

норвезька крона – на 11,5%,

шведська крона – на 9,6%.

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