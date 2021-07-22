Біг Мак в Україні коштує 65 гривень, а в США 5,65 долара за бургер. Згідно з індексом Біг Мака долар повинен торгуватись за ціною 11,5 гривень.
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Як вираховували індекс
Видання The Economist дізнається вартість бургеру Біг-Мік із мережі фаст-фуду "МакДоналдс" у США, а потім порівнює її з вартістю бургера у всіх країнах світе, де представлена мережа. Вперше подібне дослідження вирішили провести у 1986 році.
Щоб вирахувати рейтинг Біг Мак, аналітики брали за основу розрахунків ціну звичайної канапки. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак – це своєрідний аналог продуктового кошика, оскільки в ньому є хліб, м'ясо, та овочі. Тобто, головні складові більшості людей.
Недооцінена гривня
Різниця між курсом у 11,5 гривні за долар та фактичним обмінним курсом, у 27,22 гривні за долар, який наводить видання The Economist, зображає що українська гривня недооцінена на 57,7%.
Рівень недооцінення гривні згідно з рейтингом Біг Мак / Інфографіка The Economist
Нижче України в рейтингу недооціненості національних валют знаходяться такі країни, як:
- Малайзія – 58,1%;
- Індонезія – 58,5;
- Туреччина – 58,7;
- Азербайджан – 58,9;
- Південна Африка – 59,6%;
- Росія – 59,9%;
- Ліван – 70,2%.
Валюта яких країн найбільш переоцінена
Згідно з індексом Біг Мак, на думку видання The Economist, валюта чотирьох країн виявилась переоціненою:
- венесуельський болівар повинен коштувати на 47,7% дешевше,
- швейцарський франк – на 24,7%,
- норвезька крона – на 11,5%,
- шведська крона – на 9,6%.
Курс гривні до долара: прогноз
- Станом на 22 червня НБУ встановив курс на рівні 27,24 гривні за долар.
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Згідно з Бюджетною декларацією на 2022 – 2024 роки, планується, що у 2024 році середньомісячний курс становитиме 29,2 гривні, а на кінець 2024 року – 29,4 гривні.
- МВФ прогнозує, що курс долара до кінця поточного року не перетне позначку у 27,98 гривні.