Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау після зустрічі зі своїм австрійським колегою Олександром Шалленбергом.

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Збіґнєв Рау також оцінив шостий пакет санкцій проти Росії, який нещодавно ухвалив ЄС. За його словами, це важливий крок до забезпечення незалежності Європи від російських енергоресурсів.

Однак цього недостатньо, ми повинні почати роботу над сьомим пакетом санкцій, який, зокрема, має включати повне припинення поставок російського газу та нафтохімічної продукції,

– повідомив Збіґнєв Рау.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі запропонував виключення всіх російських і білоруських банків із системи SWIFT.

Нагадаємо, що Польща активно підтримує Україну у війні, яку розпочала Росія на території нашої держави.

Саме тому Україна та Польща готуються підписати один з найбільших договорів. Його загальна сума становитиме майже 3 мільярди злотих. У доларах це близько 628 мільйонів.

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