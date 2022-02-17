Імпорт газу в Україну зріс у чотири рази від початку лютого

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Імпорт газу з Угорщини в Україну

У жовтні – грудні 2021 року до України сумарно імпортували з ЄС 181 мільйон кубометрів газу.

З 1 січня 2022 року ОГТСУ та угорський оператор FGSZ запровадили гарантовані потужності для імпорту до 8 мільйонів кубометрів газу на добу з Угорщини в Україну. А з 1 лютого Україна розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.

Також нагадаємо, що 4 лютого цього року стало відомо, що "Нафтогаз" почав імпортувати газ з Угорщини, Польщі та Словаччини. Мовиться про 300 мільйонів кубометрів газу.

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Також на період з 4 лютого до 31 березня 2022 року гарантована потужність у точці "Будінце" (Словаччина) збільшена на 15 мільйонів кубометрів і складає 42 мільйонів кубометрів на добу.

Тож сумарна гарантована потужність для імпорту газу до України з ЄС у 2022 році збільшена на 85% і становить 50 мільйонів кубометрів на добу.