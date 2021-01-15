Експорт газу незалежними компаніями з Росії означає що, незалежні від "Газпрому" компанії, які видобувають газ в Росії зможуть експортувати його в Україну. Тобто про прямий імпорт російського газу ніхто не говорить.

Що каже Вітренко

Експортувати газ компанії мали б через газотранспортну систему Росії, оператором якої є "Газпром". Про це виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко повідомив у фейсбуці.

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За словами Вітренка, надалі ці компанії зможуть направити газ в ЄС через Україну або продати іншим європейським компаніям.

Як приклад незалежної компанії Вітренко навів фірму Shell. Міністр стверджує, що "Нафтогаз" вже купував газ у Shell за президентства Петра Порошенка. Політик додав, що "Нафтогаз" та інші українські компанії купують газ у європейських компаній, які беруть його у "Газпрому".

Крім цього, Вітренко зауважив, що проти експорту газу з Росії незалежними компаніями виступає сам "Газпром". Він транзитує газ через Україну і продає його європейським компаніям на точках передачі вже після перетину кордону. Політик окремо наголосив, що ніхто не пропонував відновити прямий імпорт українськими компаніями газу від Газпрому.

Після військової агресії Росії проти України психіка багатьох з нас є особливо чутливою до питань, які пов’язані з Росією,

– зазначив міністр.

Чи вигідно це для України

Вітренко стверджує, що експорт газу від незалежних компаній вигідний для України, адже це створює додатковий попит на потужності української газотранспортної системи для транзиту газу в Європу. Крім цього, це знижує ціну газу на українському оптовому ринку. Вітренко переконує, що це питання десятків мільярдів доларів для України.

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