Не призведе до залежності від Росії, – Герус про імпорт електроенергії

Андрій Герус вважає, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі "не призведе до енергетичної залежності України від Кремля". Він потрібен, аби збалансовувати ситуацію у пікові години споживання світла.
Джерело: фейсбук Андрія Геруса
Голова енергетичного комітету Верховної ради, автор поправок про імпорт електроенергії прокоментував ситуацію з імпортом електроенергії в Україну.
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За його словами, постачання електроенергії з Росії й Білорусі не вплине на енергетичну безпеку України. Адже йде моніторинг величини цього імпорту.
Наразі він складає менш ніж 5%, тобто така величина аж ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку,
– переконаний Герус.
Він додав, що імпортований ресурс використовують у години пікового споживання електроенергії. Це дає можливість уникнути віялових відключень світла.Зверніть увагу! За інформацією НЕК "Укренерго", 5% від щорічного споживання електроенергії в Україні становить майже 8 мільярдів кіловат-годин, тобто 12 мільярдів гривень у рік.