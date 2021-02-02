Не призведе до залежності від Росії, – Герус про імпорт електроенергії

Андрій Герус вважає, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі "не призведе до енергетичної залежності України від Кремля". Він потрібен, аби збалансовувати ситуацію у пікові години споживання світла.

Джерело: фейсбук Андрія Геруса

Голова енергетичного комітету Верховної ради, автор поправок про імпорт електроенергії прокоментував ситуацію з імпортом електроенергії в Україну.

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Герус про вплив імпорту електрики з Росії

За його словами, постачання електроенергії з Росії й Білорусі не вплине на енергетичну безпеку України. Адже йде моніторинг величини цього імпорту.

Наразі він складає менш ніж 5%, тобто така величина аж ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку,

– переконаний Герус.

Він додав, що імпортований ресурс використовують у години пікового споживання електроенергії. Це дає можливість уникнути віялових відключень світла.

Що відомо про імпорт російської електроенергії

За інформацією НЕК "Укренерго", 5% від щорічного споживання електроенергії в Україні становить майже 8 мільярдів кіловат-годин, тобто 12 мільярдів гривень у рік.