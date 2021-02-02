Не призведе до залежності від Росії, – Герус про імпорт електроенергії
Андрій Герус вважає, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі "не призведе до енергетичної залежності України від Кремля". Він потрібен, аби збалансовувати ситуацію у пікові години споживання світла.
Джерело: фейсбук Андрія Геруса
Голова енергетичного комітету Верховної ради, автор поправок про імпорт електроенергії прокоментував ситуацію з імпортом електроенергії в Україну.
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Герус про вплив імпорту електрики з Росії
За його словами, постачання електроенергії з Росії й Білорусі не вплине на енергетичну безпеку України. Адже йде моніторинг величини цього імпорту.
Наразі він складає менш ніж 5%, тобто така величина аж ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку,
– переконаний Герус.
Він додав, що імпортований ресурс використовують у години пікового споживання електроенергії. Це дає можливість уникнути віялових відключень світла.
Що відомо про імпорт російської електроенергії
- Україна почала постачати електрику з Росії 1 лютого. Крім того, з січня 2021 відбувається імпорт російського струму з Білорусі.
- Все це стало можливим завдяки поправці Андрія Геруса, яку за його ініціативи прийняли ще восени 2019 року.
- Навесні 2020 року, коли імпорт призвів до зупинки шахт і електростанцій, його заборонили до 31 грудня 2020 року.
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