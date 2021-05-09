Справді думали буду нормальним, – Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера

9 травня 2021 , 12:01
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Джерело:

твіттер SNL

Засновник SpaceX і глава Tesla Ілон Маск заявив, що у нього синдром Аспергера. Однак у мільярдера немає помітних розладів психологічного розвитку.

Сенсаційне зізнання винахідник зробив у гумористичній програмі Saturday Night Live на телеканалі NBC, в якій був запрошеним ведучим. 

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Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з Аспергером. Принаймні першим, хто в цьому зізнався,
– сказав він.

Ілон Маск також звернувся до тих, кого могли зачепити його неоднозначні висловлювання у соцмережах.

"Всім, кого я образив, хочу сказати: "Я відправляю людей на Марс на космічному кораблі – ви справді думали, що я буду стриманим нормальним хлопцем?", – додав засновник SpaceX.

Що таке синдром Аспергера

Синдром Аспергера – одне з п'яти загальних порушень розвитку, які характеризуються серйозними труднощами у соціальній взаємодії, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним репертуаром поглядів і занять.

Синдром іноді називають формою високофункціонального аутизму (тобто аутизму, за якого здатність функціювати відносно збережена).

Дані з Вікіпедії
Автор: Олег Васьків