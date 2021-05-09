Сенсаційне зізнання винахідник зробив у гумористичній програмі Saturday Night Live на телеканалі NBC, в якій був запрошеним ведучим.
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Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з Аспергером. Принаймні першим, хто в цьому зізнався,
– сказав він.
Ілон Маск також звернувся до тих, кого могли зачепити його неоднозначні висловлювання у соцмережах.
"Всім, кого я образив, хочу сказати: "Я відправляю людей на Марс на космічному кораблі – ви справді думали, що я буду стриманим нормальним хлопцем?", – додав засновник SpaceX.
Що таке синдром АспергераСиндром Аспергера – одне з п'яти загальних порушень розвитку, які характеризуються серйозними труднощами у соціальній взаємодії, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним репертуаром поглядів і занять.
Синдром іноді називають формою високофункціонального аутизму (тобто аутизму, за якого здатність функціювати відносно збережена).
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