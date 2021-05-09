Сенсаційне зізнання винахідник зробив у гумористичній програмі Saturday Night Live на телеканалі NBC, в якій був запрошеним ведучим.

Читайте також Скільки Ілон Маск заробив на посаді гендиректора Tesla: рекордна сума

Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з Аспергером. Принаймні першим, хто в цьому зізнався,

– сказав він.

Ілон Маск також звернувся до тих, кого могли зачепити його неоднозначні висловлювання у соцмережах.

"Всім, кого я образив, хочу сказати: "Я відправляю людей на Марс на космічному кораблі – ви справді думали, що я буду стриманим нормальним хлопцем?", – додав засновник SpaceX.