Ілон Маск розповів, у що інвестувати, щоб захиститися від інфляції

Ілон Маск порекомендував інвесторам переводити готівку у "фізичні речі", щоб захиститись від інфляції. Також він не збирається продавати свої криптовалюти.

У що інвестувати, щоб захиститися від інфляції

Маск написав допис з порадою у твіттері у зв'язку з рекордним ростом інфляції у США за 40 років. У лютому Індекс споживчих цін сягнув 7,9%.

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Мільярдер підкреслив, що при високій інфляції краще володіти фізичними речами, як будинком, або акціями компаній, які на вашу думку виробляють якісну продукцію, ніж доларами.

Зауважимо, що інвестори зазвичай захищаються від інфляції, купуючи фізичні активи, зокрема сировину, оскільки інфляція позитивно впливає на їх ціну.

Інвестиції в криптовалюту

Також він додав, що він все ще тримає біткоїн, ефір та dogecoin і не збирається їх продавати. Нагадаємо, що коментарі чи пости у твіттері Маска вже неодноразово спричиняли різкі зміни в ціні цифрових токенів.

Цього разу після заяви Маска біткоїн ненадовго подорожчав, однак швидко повернувся на свої попередні позиції.

Генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор теж раніше називав криптовалюту захисною інвестицією. "Слабші валюти впадуть, і відтік капіталу з готівки, боргів та акцій вартості до активів з обмеженим обсягом, як біткоїн, прискориться", – вважає Сейлор.

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