Маск написав допис з порадою у твіттері у зв'язку з рекордним ростом інфляції у США за 40 років. У лютому Індекс споживчих цін сягнув 7,9%.

Мільярдер підкреслив, що при високій інфляції краще володіти фізичними речами, як будинком, або акціями компаній, які на вашу думку виробляють якісну продукцію, ніж доларами.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.



I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.