У що інвестувати, щоб захиститися від інфляції

Маск написав допис з порадою у твіттері у зв'язку з рекордним ростом інфляції у США за 40 років. У лютому Індекс споживчих цін сягнув 7,9%.

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Мільярдер підкреслив, що при високій інфляції краще володіти фізичними речами, як будинком, або акціями компаній, які на вашу думку виробляють якісну продукцію, ніж доларами.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.



I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw. — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Зауважимо, що інвестори зазвичай захищаються від інфляції, купуючи фізичні активи, зокрема сировину, оскільки інфляція позитивно впливає на їх ціну.

Інвестиції в криптовалюту

Також він додав, що він все ще тримає біткоїн, ефір та dogecoin і не збирається їх продавати. Нагадаємо, що коментарі чи пости у твіттері Маска вже неодноразово спричиняли різкі зміни в ціні цифрових токенів.

Цікаво! Цього разу після заяви Маска біткоїн ненадовго подорожчав, однак швидко повернувся на свої попередні позиції.

Генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор теж раніше називав криптовалюту захисною інвестицією. "Слабші валюти впадуть, і відтік капіталу з готівки, боргів та акцій вартості до активів з обмеженим обсягом, як біткоїн, прискориться", – вважає Сейлор.

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