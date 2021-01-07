Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск нарешті став найбагатшою людиною світу. Маск тривалий час був на другій сходинці рейтингу багатіїв і от лише зараз йому вдалося обігнати власника Amazon Джеффа Безоса і отримати перше місце.

Станом на 7 січня статки Ілона Маска зросли до 188,5 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Посісти перше місце у рейтингу Маску допомогло подорожчання акцій Tesla. Завдяки цьому він обійшов Джеффа Безоса, який був найбагатшою людиною світу з жовтня 2017 року.

Як змінювалися статки Маска

За останній рік статки Ілона Маска зросли на 150 мільярдів доларів. Це й не дивно, адже акції Tesla за 2020 рік зросли на рекордні 743%. Bloomberg припускає, що це – найстрімкіше збагачення людини в історії.

Що про це каже сам Ілон Маск

Мільярдер відреагував на своє лідерство у твіттері. Щоправда, зробив він це дуже лаконічно, написавши: "Так дивно". І потім додав: "Що ж, повертаємося до роботи".

.@elonmusk is now the richest person in the world at $190 billion. — Tesla Owners of Silicon Valley (@teslaownersSV) January 7, 2021

Сам Маск неодноразово заявляв, що його мало цікавлять матеріальні речі, й окрім акцій Tesla та SpaceX в нього небагато інших активів. 49-річний інженер, який народився в Південній Африці, називає своєю головною мрією і призначенням його активів – прискорити перетворення людства на космічну цивілізацію.

Що відомо про Ілона Маска: цікаві факти

Ілон Маск провів дитинство у Південній Африці. Його батько був інженером, а мати – моделлю. Родина не мала великих фінансових статків.

Ще у дитинстві Маск багато читав про космос та винаходи. Однак не користувався популярністю серед однолітків, а тому нерідко діставав від них на горіхи.

Вражає, але у зовсім юному віці Ілон створив свою першу гру з інопланетянами й потім продав її за 500 доларів.

Згодом Ілон Маск переїхав до Канади, де почав працювати прибиральником. Тоді майбутній мільярдер заробляв лише 18 доларів на годину.

По-справжньому великі гроші Маск отримав, коли створив електронну платіжну систему.

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