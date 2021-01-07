Більше не другий: Ілон Маск обігнав Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною світу
Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск нарешті став найбагатшою людиною світу. Маск тривалий час був на другій сходинці рейтингу багатіїв і от лише зараз йому вдалося обігнати власника Amazon Джеффа Безоса і отримати перше місце.
Станом на 7 січня статки Ілона Маска зросли до 188,5 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg.
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Посісти перше місце у рейтингу Маску допомогло подорожчання акцій Tesla. Завдяки цьому він обійшов Джеффа Безоса, який був найбагатшою людиною світу з жовтня 2017 року.
Як змінювалися статки Маска
За останній рік статки Ілона Маска зросли на 150 мільярдів доларів. Це й не дивно, адже акції Tesla за 2020 рік зросли на рекордні 743%. Bloomberg припускає, що це – найстрімкіше збагачення людини в історії.
Що про це каже сам Ілон Маск
Мільярдер відреагував на своє лідерство у твіттері. Щоправда, зробив він це дуже лаконічно, написавши: "Так дивно". І потім додав: "Що ж, повертаємося до роботи".
Сам Маск неодноразово заявляв, що його мало цікавлять матеріальні речі, й окрім акцій Tesla та SpaceX в нього небагато інших активів. 49-річний інженер, який народився в Південній Африці, називає своєю головною мрією і призначенням його активів – прискорити перетворення людства на космічну цивілізацію.
Що відомо про Ілона Маска: цікаві факти
- Ілон Маск провів дитинство у Південній Африці. Його батько був інженером, а мати – моделлю. Родина не мала великих фінансових статків.
- Ще у дитинстві Маск багато читав про космос та винаходи. Однак не користувався популярністю серед однолітків, а тому нерідко діставав від них на горіхи.
- Вражає, але у зовсім юному віці Ілон створив свою першу гру з інопланетянами й потім продав її за 500 доларів.
- Згодом Ілон Маск переїхав до Канади, де почав працювати прибиральником. Тоді майбутній мільярдер заробляв лише 18 доларів на годину.
- По-справжньому великі гроші Маск отримав, коли створив електронну платіжну систему.
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