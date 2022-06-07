Таку інформацію оприлюднили російські ЗМІ. Вони цитують гендиректора компанії Арвінда Крішну.

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IBM припинила всі операції в Росії

Крішна наголосив: компанія повністю пішла з російського ринку, всі операції – припинені. Ба більше, гендиректор виступив на підтримку України. Працівникам корпорації радять продовжити робити пожертвування Міжнародному комітету Червоного Хреста.

З членами команди в Україні керівники підтримують постійний зв'язок. За потреби їм надають допомогу щодо переїзду.

Згортати діяльність компанія почала ще у березні

Зазначимо, що IBM почала згортати свою діяльність на території держави-агресорки ще в березні. З того часу російським військовим організаціям не продавали технології.

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Єрмак привітав такий крок компанії-гіганта

Українська влада привітала таке рішення гіганта. Зокрема голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що технологічні гіганти продовжують йти з Росії.

IBM – один з найбільших у світі виробників апаратного та програмного забезпечення, оголосив про припинення своєї роботи в Росії. Санкції напряму впливають на це рішення,
– зауважив голова ОП.

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