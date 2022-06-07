Таку інформацію оприлюднили російські ЗМІ. Вони цитують гендиректора компанії Арвінда Крішну.

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IBM припинила всі операції в Росії

Крішна наголосив: компанія повністю пішла з російського ринку, всі операції – припинені. Ба більше, гендиректор виступив на підтримку України. Працівникам корпорації радять продовжити робити пожертвування Міжнародному комітету Червоного Хреста.

З членами команди в Україні керівники підтримують постійний зв'язок. За потреби їм надають допомогу щодо переїзду.

Цікаво! Тепер російські користувачі не можуть потрапити на офіційний портал IBM. Замість цього вони відкривають такий текст "До цього контенту нема доступу". Така сама ситуація і щодо сторінок російського підрозділу компанії в соцмережах.

Згортати діяльність компанія почала ще у березні

Зазначимо, що IBM почала згортати свою діяльність на території держави-агресорки ще в березні. З того часу російським військовим організаціям не продавали технології.

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Єрмак привітав такий крок компанії-гіганта

Українська влада привітала таке рішення гіганта. Зокрема голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що технологічні гіганти продовжують йти з Росії.

IBM – один з найбільших у світі виробників апаратного та програмного забезпечення, оголосив про припинення своєї роботи в Росії. Санкції напряму впливають на це рішення,

– зауважив голова ОП.

Великі компанії покидають Росію через агресію: останні новини

Технологічний гігант Hewlett Packard офіційно повідомив, що покидає російський ринок. Також компанія пішла і з Білорусі.

Для російських користувачів перестав працювати і один з найбільших фотобанків світу Pixabay. Навіть безкоштовний сервіс не захотів працювати у країні-агресорці.

Наприкінці травня Росію остаточно покинув і Netflix. Передплатники більше не мають доступу до послуг.

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