Hyundai: від автомайстерні до ери роботів

Українці знають, що під південнокорейським брендом Hyundai існують автомобілі, потяги та електроніка. Насправді товарів Hyundai набагато більше, причому вони виробляються різними компаніями. Однак в будь-якому випадку це високотехнологічні товари.

З корейської Hyundai перекладається як "сучасність". Місцеві вимовляють слово як "хьонде", хоча й звичне для нас "Хюндай" теж не є помилкою. Її засновником вважається корейський підприємець Чон Чжу-йон, який у 1939 році відкрив автомайстерню з такою назвою. Тож все починалося з автомобілів!

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Втім, у 1947 року Чон Чжу-йон заснував будівельну компанію під тією ж назвою, яка складалась з засновника та 11 працівників. Пізніше до них приєднався брат, який добре знав англійську та залучив американські замовлення. Це дало змогу вирости до достатньо великої компанії та на початку 60-тих збудувати великий міст у Сеулі. Потім було багато замовлень в Кореї та за її межами, які зробили Hyundai справжнім індустріальним монстром.

Компанія відкривала нові напрямки, серед який кораблебудування, електроніка та… знову автомобілі! Втім, на початку 20 століття конгломерат роздробили, і тепер різноманітні компанії, які раніше входили до єдиного холдингу, поєднує хіба що назва.

Засновник компанії Hyundai Чон Чжу-йон / Фото Wikipedia

Компанія Hyundai Motor була заснована у 1967 році та спочатку випускала ліцензійні авто. Вже у 1976 році була випущена перша власна модель Hyundai Pony, розроблена італійськими дизайнерами. Вона продавалась в багатьох країнах світу. Кілька років потому модельний ряд було розширено, а у 1998 році Hyundai придбав іншого корейського автовиробника – Kia Motors.

Власне в Південній Кореї розміщений найбільший у світі завод в Ульсані, який випускає різноманітні авто для всього світу, в тому числі для українців. Місцевий дослідницький центр нагадує невеличке містечко. Hyundai Motor також має сучасні автозаводи по всьому світу – в Туреччині, Північній Америці, Китаї, Індії, Чехії, Росії та Бразилії.

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На сьогодні Hyundai Motor входить в п'ятірку найбільших автомобільних корпорацій світу та за деякими показниками лідирує в галузі. За 2020 рік компанія випустила 3,74 млн автомобілів. Наприклад, кросовер Hyundai TUCSON є найбільш популярною моделлю бренду та четвертим за продажами кросовером у світі (за результатами 1 кварталу 2021 року). Hyundai TUCSON випускається як з двигунами внутрішнього згоряння, так і в гібридних версіях – автономній та з можливістю підзаряджання від електромережі.

Hyundai TUCSON Hybrid – один з найбільш технологічних гібридних авто на українському авторинку / Фото Hyundai

Hyundai Motor – один з лідерів у розробці електроавтомобілів. Після випуску першого електроавтомобіля IONIQ ця марка стала брендом електричних авто, під якою випускається кілька моделей. Під суббрендом N- компанія випускає високопродуктивні спортивні авто, а Genesis – це преміальний бренд компанії. Лінійка легкових авто для молоді випускається під маркою Kia.

Hyundai IONIQ 5, який невдовзі з'явиться в Україні – найбільш сучасний електричний кросовер, який вражає кількістю інновацій / Фото Hyundai

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Окрім легкових автомобілів, Hyundai Motor випускає вантажівки та автобуси, в тому числі водневі. В концерні поважають власні традиції. Так, в пам'ять про свою першу модель Hyundai випустив концептуальний ректро-кар Pony на сучасний лад.

Heritage Series PONY – сучасна класика від корейського автовиробника / Фото Hyundai

В червні 2021 року Hyundai Motor завершив угоду з купівлі американської компанії, що розробляє роботів Boston Dynamics. Це дозволить компанії об'єднати та розширити майбутню концепцію мобільності, яка включатиме автономні авто, логістику та міську мобільність. Для цього Hyundai вже невдовзі покаже світові нову еру роботів. Вони розпочнуть епоху, в якій роботи є веселими, здібними та помітними супутниками людства, вони піднімуть можливості людської мобільності на нові висоти.